La Turchia dice di aver catturato la sorella maggiore di Abu Bakr al Baghdadi

L'Ue condanna la Turchia - ma dice no all'embargo e si affida alla diplomazia : Erdogan può stare sereno: l'Europa ha troppa paura dell'altissimo numero di rifugiati siriani attualmente ospiti della Turchia per reagire seriamente alle azioni militari intraprese dal Capo di Stato turco nel Kurdistan siriano. Oggi il Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati europei ha optato per una via più morbida, l'impegno individuale dei singoli Stati ad autonome iniziative di blocco dell'esportazione delle armi in Turchia, al ...