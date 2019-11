La trama di Marvel' s Avengers è stata curata da Stan Lee

Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019)Lee è un nome che ogni fanche si rispetti dovrebbe conoscere, infatti questo storico personaggio non solo ha creato il concetto stesso di Avangers ma anche ogni singolo personaggio che l'MCU ha portato sui nostri schermi. PurtroppoLee non è più tra noi (è morto lo scorso anno), tuttavia pare abbia curato lache fa da sfondo a's, nuovo titolo targato Square Enix.A confermarlo è stato Scot Amos, Head presso Crystal Dynamics. Durante una recente intervista ha infatti dichiarato che durante le fasi iniziali dello sviluppo, il team si è rivolto a Lee per scrivere unain pieno stile:"era una persona complicata, semplicemente amava i suoi personaggi, ci siamo rivolti a lui chiedendo cosa volesse fare. La cosa bella dil'aver creato questi personaggi per amarli e divertirsi" - ha dichiarato Amos.Leggi altro...

