La Terra è in piena “emergenza climatica” | allarme di 11mila ricercatori

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Laè in“emergenza climatica“: senza profonde e durature trasformazioni nelle attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici, saranno inevitabili “indicibili sofferenze umane“. L’viene lanciato da oltredi 153 Paesi (tra cui 250 italiani), in uno studio pubblicato su BioScience, e si basa sull’analisi di 40 anni di dati scientifici. I firmatari puntano il dito su diversi “segnali dell’attività umana“, come la riduzione globale della copertura degli alberi, della crescita delle popolazioni animali o lo scioglimento dei ghiacci. I, al contempo, hanno proposto 6 misure urgenti per affrontare la situazione, come ad esempio la riforma del settore energetico basata sulle rinnovabili, la riduzione degli inquinanti, la salvaguardia degli ecosistemi ...

reportrai3 : I fori nelle pietre sono stati scavati dai datteri di mare. La spiaggia è piena di rocce staccate dai pescatori di… - CIAObySORELLA : @gadlernertweet La cosa che mi fa più soffrire è che mentre alcuni aizzano l'odio, una bambina ha detto ad un compa… - giuliog : RT @HuffPostItalia: L'allarme di 11mila ricercatori: 'La Terra è in piena emergenza climatica. Indicibili sofferenze umane inevitabili' htt… -