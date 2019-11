La rete elettrica si adegua alle fonti alternative

Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna (2) : (Adnkronos) - Nel corso del primo incontro sono state affrontate e discusse in via preliminare le criticità e le soluzioni necessarie per accelerare gli interventi anche attraverso tavoli tecnici specifici, a cominciare da quello che si occuperà delle isole minori. I tavoli riguarderanno interventi

Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna (2) : (Adnkronos) – Nel corso del primo incontro sono state affrontate e discusse in via preliminare le criticità e le soluzioni necessarie per accelerare gli interventi anche attraverso tavoli tecnici specifici, a cominciare da quello che si occuperà delle isole minori. I tavoli riguarderanno interventi per la risoluzione di alcune criticità di trasmissione nazionale della Sicilia, per il riassetto della rete nei grandi centri urbani e ...

Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Via libera ai lavori per avviare oltre 600 milioni di investimenti sulla rete elettrica Siciliana. La prima riunione della Commissione tecnica di coordinamento per attuare il protocollo d’intesa che vede coinvolti la Regione Siciliana, la Cassa depositi e prestiti e Terna, ha stabilito i calendari dei lavori tecnici per definire un preciso cronoprogramma degli interventi. “Abbiamo voluto ...

Allaccio abusivo a rete elettrica per 13 anni : in manette 58enne : Roma – Da 13 anni raggirava il sistema allacciandosi abusivamente alla rete elettrica per alimentare la propria abitazione in largo Pio Fedi, al Corviale. Protagonista della furbata una donna romana di 58 anni, con precedenti, che la scorsa mattina è stata tratta in arresto dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, accusata di furto aggravato. Accortisi della manomissione di uno dei contatori della rete elettrica del condominio, i ...

Ammodernamento della rete elettrica nel Messinese : Terna completa la rimozione dei tralicci nella Valle del Mela : Terna sta completando nei comuni di Pace del Mela e San Filippo del Mela la dismissione dell’elettrodotto aereo 150 kV che collega la stazione elettrica di Sorgente con le cabine primarie di Pace del Mela e Villafranca. nella prima fase dei lavori, Terna ha rimosso circa 21 km di conduttori in alluminio/acciaio e funi di guardia. L’attività, in coordinamento con i gestori delle infrastrutture interessate dalla linea, è stata realizzata ...

Regione Sicilia - CDP e Terna : sottoscritto un accordo di programma per favorire la sicurezza - l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica della Sicilia : Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris hanno firmato oggi un accordo di programma per interventi per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di ottimizzare le sinergie tra i soggetti coinvolti al fine di realizzare progetti di sostenibilità ambientale ...