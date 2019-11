La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori

Cori razzisti - procura Verona indaga su Castellini : ipotesi di violazione legge Mancino : La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l' ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni di Luca Castellini dopo Verona -Brescia e per gli ululati contro il calciatore Mario Balotelli.Continua a legge re

Cori razzisti a Balotelli - il Verona collabora con la procura : daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini : Il Verona è pronto a collaborare con la Procura in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli: pronta l’identificazione dei colpevoli e il daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini Il caso Balotelli tiene ancora banco nelle cronache sportive italiane. I Cori razzisti rivolti al giocatore in Verona-Brescia hanno riportato sotto i riflettori la piaga del razzismo nel calcio italiano, con l’aggravante delle dichiarazioni del ...