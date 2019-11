La pornostar Jessica Jaymes morta d’infarto | “L’abuso di alcool potrebbe aver causato il

È giallo sulla morte della pornostar Jessica Jaymes - trovata senza vita a casa sua a 43 anni : La pornostar Jessica Jaymes - nome d’arte di Jessica Redding - è morta a 43 anni, lo riporta Tmz. Fonti nelle forze dell’ordine hanno rivelato al sito che a scoprire il corpo nella sua casa a San Fernando Valley, in California, è stato un’amica di lei, allarmata perché da qualche giorno non aveva più sue notizie. La morte è sopraggiunta in seguito a un arresto cardiaco, ma non ...

