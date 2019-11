Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Il Consiglio regionale dellaha respinto con 42 No e 30 Sì la proposta del Pd di istituire unaconsiliare speciale “per il contrasto ai fenomeni di intolleranza,, antisemitismo e istigazione all’odio eviolenza” sul modello di quella approvata in Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre. Contrari Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, il gruppo Misto e gli altri esponenti del centrodestra, favorevoli Pd, M5S e gli altri consiglieri di opposizione.La richiesta era stata inserita su proposta del consigliere Pd Pietro Bussolati tra i punti della mozione urgente presentata da Monica Forte del Movimento 5 Stelle, che è stata votata per parti separate. Gli altri punti sono stati approvati da tutte le forze politiche tranne Fratelli d’Italia e Viviana Beccalossi del Gruppo Misto, ma con alcune ...

petergomezblog : Tangenti Lombardia, liberi i forzisti Caianiello e Tatarella: il gip dice no ad altre misure. Agli arresti resta so… - HuffPostItalia : La Lombardia dice no alla commissione contro il razzismo - Agenzia_Ansa : 'Un animale grasso che nuota? Un negro', bufera su un assessore leghista del Comune bresciano di Orzinuovi. Il vide… -