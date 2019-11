La lettera inedita | Marlon Brando rifiutò il sequel de Il padrino

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Novella Toloni Una missiva del ’73, oggi finita all’asta, rivela che il divo di Hollywood disse di no a Francis Ford Coppola perché il ruolo propostogli non era da protagonista Il ruolo del giovane Vito Corleone ne "IlII", interpretato da Robert De Niro, doveva essere di. Il regista Francis Ford Coppola, dopo il trionfo del film nella prima versione del 1972, chiese infatti adi girare con lui ildella pellicola, ma il divo di Hollywood, costringendo Coppola a ripiegare sul giovane Robert De Niro. A svelarlo è unache risale al maggio 1973, visionata e mai pubblicata dal Daily Mail, che oggi è finita all’asta. Lafu scritta da Francis Ford Coppola e indirizzata proprio a, quando l’attore a 49 anni era tornato in California. Il regista chiese al grande attore, che aveva recitato nella parte di ...

CharismaAlasta2 : RT @SMaurizi: 'Perché questa è la verità:la #destra salviniana e meloniana, con la sua inedita miscela di #individualismo,#xenofobia, #razz… - Carmela_oltre : RT @SMaurizi: 'Perché questa è la verità:la #destra salviniana e meloniana, con la sua inedita miscela di #individualismo,#xenofobia, #razz… - SMaurizi : 'Perché questa è la verità:la #destra salviniana e meloniana, con la sua inedita miscela di #individualismo,… -