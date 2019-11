La lettera di ArcelorMittal ai commissari Ilva | ecco perché ce ne andiamo

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 5 novembre 2019) Il venir meno dell'immunità penale sul piano ambientale, il rischio di veder spento l'altoforno 2 per motivi di sicurezza e il generale clima di ostilità.i motivi per cui la multinazionale dell'acciaio si chiama fuori dalla gestione del gruppo e lo riaffida ai, e quindi allo Stato

