La Lega Serie A vorrebbe giocare una partita di campionato a stagione all’estero per

Serie A - Sky e DAZN interessate ai nuovi diritti. Da Mediapro proposta canale Lega : Inizia a entrare nel vivo la lunga partita per i diritti tv della Serie A del triennio 2021-24. Dopo mesi di trattative, oggi Mediapro ha presentato alla Lega Serie A la sua proposta di partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega. E nella stessa giornata i vertici di Sky e DAZN sono stati ricevuti dal Consiglio di Lega, che ha messo all'ordine del giorno l'audizione su...

Diritti Tv - Sky e DAZN in audizione alla Lega Serie A : Le due società titolari dei Diritti di trasmissione del campionato di Serie A, Sky e DAZN, hanno incontrato nella giornata di oggi il Consiglio di Lega. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, le due pay-tv avevano chiesto alla Serie A di poter essere audite in Lega, e così oggi è stato. Nella folta deLegazione di Sky – […] L'articolo Diritti Tv, Sky e DAZN in audizione alla Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Atalanta - altro record Legato ai gol : è la prima squadra nella Serie A a segnare almeno 2 reti in tutte le prime 10 giornate : Grazie al 2-2 contro il Napoli, l’Atalanta firma un altro record legato ai gol: i bergamaschi sono la prima squadra nella storia della Serie A a segnare 2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato Dopo il 2-2 maturato contro il Napoli, l’Atalanta difende la terza posizione in campionato e si gode un attacco supera da 30 gol in 10 partite: un attacco da record! Dopo il primato dei 28 gol in 9 giornate, la ‘Dea’ ...

La Lega Serie A presenta il film sulla carriera di Batistuta : Mercoledì 23 ottobre, in occasione di “Alice nella Città”, sezione auto-noma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2019, SenseMedia e Lega Serie A presentano in anteprima mondiale “El Número Nueve – Gabriel Batistuta”, il film documentario dedicato alla vita e alla carriera dell’attaccante argentino. Scritto e diretto da Pablo Benedetti e prodotto da […] L'articolo La Lega Serie A presenta il film sulla carriera di Batistuta è stato ...

Serie C - la Lega comunica la variazione di tre gare della 12^ giornata : Tre variazioni per quanto riguarda alcune gare della 12^ giornata della Serie C. Le comunica la Lega. Si tratta di Pro Patria-Carrarese (girone A), che si giocherà domenica alle 15, Triestina-AJ Fano (girone B), lunedì 28 ottobre alle 20.45 e Bisceglie Virtus Francavilla (girone C), domenica alle 17.30.L'articolo Serie C, la Lega comunica la variazione di tre gare della 12^ giornata sembra essere il primo su CalcioWeb.

“Innovation needs Lega Serie A” : call per startup e neolaureati : Il Social Football Summit 2019 è un evento dedicato al rapporto tra calcio, digital marketing e innovazione. Punto di forza dell’evento è la competition, dedicata a startup e talent, lanciata da Social Media Soccer con la supervisione tecnica del digital partner Almaviva S.p.A. Il Social Football Summit, giunto alla seconda edizione, si pone come punto […] L'articolo “Innovation needs Lega Serie A”: call per startup e neolaureati è stato ...

Assemblea di Lega Serie A il 21 ottobre - i punti all’ordine del giorno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutari e e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per lunedì 21 ottobre presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10 DO i n prima convocazione e, occorrendo, alle 12.00 i n seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole vincere dopo la magia in EuroLega : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta giornata – Così Pistoia-Roma ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto di quarto turno di campionato di Serie A che, al Forum di Assago, mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Entrambe le squadre hanno pensieri rivolti all’Europa, seppure in differenti sensi: Milano la campagna di Eurolega ...

Il canale della Lega Serie A fa gola a Mediaset (vale 200 milioni di pubblicità) : L’accordo tra Lega Serie A e Mediapro per il canale tv Serie A è ormai cosa fatta. Manca solo l’ufficializzazione. E già da ora, scrive Milano Finanza, le concessionarie pubblicitarie stanno valutando la portata economica del progetto. Il canale Serie A, infatti, dovrebbe garantire un minimo di raccolta stimato in 150-200 milioni l’anno. Una cifra che fa gola a tanti operatori del settore, scrive il quotidiano finanziario, a partire da ...

Serie A - gli occhi di Mediaset sul canale di Lega : Lega Serie A e Mediapro sono sempre più vicine a trovare un’intesa per la realizzazione del tanto discusso canale dedicato esclusivamente al massimo campionato italiano. Lo scrive “MF – Milano Finanza”, che ricorda come il gruppo audiovisivo sia pronto a mettere sul piatto ben 1,28 miliardi di euro all’anno, per tre anni. Sul mercato ci […] L'articolo Serie A, gli occhi di Mediaset sul canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Konami e Lega B insieme - la Serie BKT in esclusiva su eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V e Lega B annunciano l’accordo che prevede la licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo così l’unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l’esperienza completa della Serie BKT. L’accordo di licenza tra Konami e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva il logo del Campionato, il trofeo e le patch ufficiali, oltre ai kit ...

La Lega Serie A lancia il suo primo ufficio negli USA : La Lega di Serie A sbarca negli Stati Uniti a caccia di nuovi mercati televisivi per il calcio italiano. Lo ha detto l’amministratore deLegato della stessa Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio anch’io sport. «Sarà il primo ufficio estero del nostro calcio», ha spiegato. «Gli Usa saranno nei prossimi anni il teatro del […] L'articolo La Lega Serie A lancia il suo primo ufficio negli USA è stato realizzato da Calcio e ...

Lega Serie A - De Siervo : “A 90 anni si arriva con gli acciacchi. Abbiamo individuato i nostri problemi” : “Siamo alla fase finale di un’analisi profonda, a novant’anni si arriva con gli acciacchi e Abbiamo individuato i nostri problemi“. Così l’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, ricordando il 90esimo anniversario dell’organismo che riunisce i club del massimo torneo. “Stiamo cercando nuove audience, per ...

