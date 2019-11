La gestione della risorsa idrica nel Distretto dell’Appennino centrale | 2 giornate di

Parco della Majella : un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture degli animali selvatici : Il Parco Nazionale della Majella, che negli anni ha sviluppato esperienze in diversi programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici) e sviluppato in tal senso collaborazioni scientifiche, ripropone dal 4 all’8 Novembre 2019, dopo le edizioni del 2006 e del 2011, il 3° corso internazionale teorico e pratico “tecnica e gestione delle catture degli animali ...

Emergenza rifiuti a Roma : “Preoccupa la gestione della differenziata” : “Apprendiamo dell’ennesimo risultato amministrativo negativo per il Campidoglio. Stavolta, come riporta il rapporto Legambiente-Sole24ore, riguarda le tematiche ambientali e la raccolta differenziata, che stazione purtroppo su percentuali bassissime. Ciò che preoccupa maggiormente è proprio l’assenza di una programmazione precisa e strategie chiare per trovare soluzioni positive per quanto concerne la raccolta e la realizzazione ...

Milan - l’augurio di Silvio Berlusconi : “spero che torni a vincere come nei 30 anni della nostra gestione” : Il patron del Monza è tornato a parlare della difficile situazione che attraversa il Milan, augurandosi che la sua vecchia società torni a vincere presto Silvio Berlusconi non dimentica il suo Milan, nonostante lo abbia venduto qualche anno fa per tornare poi nel calcio come patron del Monza. Il Cavaliere si è soffermato sul difficile momento che vivono i rossoneri a Quarta Repubblica su Retequattro, augurandosi che la società in mano al ...

Juve - il CFO Re : «L’indebitamento fa parte della gestione di un club» : “È chiaro ed evidente che con l’aumento capitale, nell’immediato sarà ridotto l’indebitamento”. Lo ha detto il chief financial officer di Juventus, Marco Re, rispondendo alle domande poste dagli azionisti durante la parte ordinaria dell’assemblea, svoltasi ieri a Torino. “L’indebitamento fa parte della gestione della società e che la società faccia in futuro ancora ricorso all’indebitamento ...

Ancelotti : “Ottima gestione della partita. Adesso piedi per terra e pensiamo alla prossima” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky dopo la bella prestazione azzurra contro il Salisburgo Sorpreso dal suo Napoli questa sera? “No, mi aspettavo questo. Per vincere qui bisognava fare questo, soffrire, sacrificarsi e giocare con intelligenza. Ci siamo stati per tutti i 90 minuti ed è un ottimo risultato” Una partita di sacrificio e personalità “Una prestazione importante nella gestione gestione ...

Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento annuale “Synology 2020” : Milano, 23 ottobre 2019 – Synology ha presentato, in occasione del suo evento annuale “Synology 2020”, la nuova piattaforma di data management in grado di integrarsi ancor più facilmente con il suo hardware proprietario. L’appuntamento milanese è stato inoltre l’occasione per svelare l’infrastruttura software e i servizi cloud pensati per (Continua a leggere)L'articolo Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento ...

L'Italia deve passare dalla gestione dell’emergenza a quella dello sviluppo e della ripresa : Pubblichiamo il testo integrale pronunciato dalla presidente Patrizia De Luise all'assemblea nazionale di Confesercenti. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Alle Autorità presenti, alle amiche, agli amici, alle colleghe ai colleghi, a chi via streaming sta seguendo in diretta i nostri lavori. Un

Catalogna - Guardiola candidato a presidenza della Generalitat : la suggestione dei media che spingono per l’impegno politico del tecnico : Al momento è una suggestione o poco più. Ma in Catalogna c’è chi giura che nel partito indipendentista si lavori davvero per la mission impossible di candidare Pep Guardiola alla presidenza della Generalitat. Da guida in panchina su un campo da calcio alla guida del sistema amministrativo-istituzionale di Barcellona e dintorni, l’allenatore del Manchester City lascia filtrare secche smentite. Almeno per ora. Tutto è iniziato per una ...

Cambiamento climatico in Calabria : tutela e gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Cagliari - arrestato Scanu - ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente di Confindustria Sardegna : Alberto Scanu, l’amministratore delegato della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta nell’ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. A Scanu, ex presidente di Confindustria Sardegna, vengono contestati tra l’altro la distrazione di fondi, l’uso di prestanome e un buco di 60 milioni di euro. Il provvedimento ...

Cagliari - arrestato l’ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente di Confindustria Sardegna : Alberto Scanu, l’amministratore delegato della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta nell’ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. Scanu, Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm Giangiacomo Pilia e firmato dal gip Giampaolo Casula. Ai domiciliari sono finite altre tre persone: la sorella di Scanu, Laura, ...

PlayStation 5 : Kotaku smentisce le voci sulla mala gestione della nuova console : Fino a qualche giorno fa circolavano in rete voci riguardanti una presunta cattiva gestione, da parte di Sony, di PlayStation 5. In particolare, come possiamo vedere, una testimonianza sarebbe giunta a GamesIndustry, e avrebbe indicato come gli sviluppatori indipendenti siano preoccupati per quanto riguarda la gestione di PS5 da parte proprio di Sony.Secondo alcuni sviluppatori indie infatti, il settore indipendente sarebbe stato lasciato in ...

Mediobanca - Bolloré con Nagel : «Soddisfatti della sua gestione» : Il socio bretone di Mediobanca (la sua quota sfiora l’8%) si schiera in modo chiaro e inequivocabile a sostegno del ceo e della sua équipe.

Piemonte regione pilota per i volontari della antincendi boschivi : ruolo più attivo nella strategia di “gestione” del rischio : La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi AIB del Piemonte, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponente della delibera – in cui i volontari trovano un ...