Kia K5 - Nuovi teaser della gemella della Optima

Fonte : quattroruote

(Di martedì 5 novembre 2019) La Kia ha diramato altriK5, lacoreana. La nuova generazionequattro porte sarà svelata nelle prossime settimane e anticiperà diversi dettagliversione europea, attesa sul mercato per il prossimo anno.Look da coupé. L'evoluzione rispetto all'attuale generazione appare evidente fin dal primo sguardo. Le linee sono molto più filanti e sportive, con tratti da coupé al posteriore e un frontale totalmente evoluto, ma sempre caratterizzato dalla tipica calandra tiger nose. La firma luminosa dei gruppi ottici anteriori evolve quella già vista sulla sorella maggiore Cadenza (K7 in Corea), con un look quasi da concept. Anche la codavettura è stata totalmente aggiornata e ora dispone di gruppi ottici collegati da una striscia Led e di un montante C più inclinato, sempre sottolineato dalla cromatura che ha caratterizzato le precedenti ...