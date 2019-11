Keanu Reeves e Alexandra Grant | primo red carpet di coppia

Keanu Reeves finalmente felice : mano nella mano con Alexandra Grant : Keanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves e Alexandra GrantKeanu Reeves in oltre 35 anni di carriera non ha mai mostrato i suoi sentimenti su red carpet, premiere o eventi internazionali. Stavolta, però, l’attore di Matrix ha fatto un’eccezione. Sul tappeto rosso del LACMA Art + ...

Keanu Reeves innamorato di Cyberpunk 2077 : l'attore ha preteso di raddoppiare la presenza del suo personaggio nel gioco : Keanu Reeves è un attore piuttosto impegnato in questo periodo. Il successo di John Wick lo ha spinto di nuovo in prima linea tra le celebrità e ora ha dei progetti interessanti nel suo futuro, come The Matrix 4 (dove riprenderà il ruolo di Neo) e il tanto atteso Cyberpunk 2077.Per quanto riguarda il titolo in sviluppo presso CD Projekt RED, apprendiamo qualcosa in più sul suo coinvolgimento in Cyberpunk 2077 grazie al giornalista di TGCOM 24, ...

In Cyberpunk 2077 l'iconico Luca Ward doppierà il Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves : Inaspettata ma estremamente gradita la notizia che ci arriva direttamente da Lucca Comics & Games: il doppiaggio in italiano di Cyberpunk 2077 potrà contare su un veterano del settore iconico e molto apprezzato. Una notizia che farà la gioia di tutti gli appassionati.Luca Ward doppierà il Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves rinsaldando un connubio ormai storico all'interno del mondo del cinema. Ward ha infatti prestato la voce al ...

Keanu Reeves ufficialmente fidanzato con Alexandra Grant - l’attore ha trovato la serenità : Keanu Reeves trova finalmente l’amore. Chi conosce la carriera dell’attore di “Matrix” e di “John Wick”, sa bene quanto la sua vita sentimentale sia stata segnata dal dolore. Alexandra Grant, artista 46enne che negli Stati Uniti è molto nota, è da qualche mese la sua compagna. Con lei, Keanu Reeves riempie un lungo vuoto. Nel 1999, l’attore e la sua storica compagna Jennifer Syme perdono la loro ...

Hideo Kojima vorrebbe lavorare con Keanu Reeves in futuro : Potreste aver sentito la storia che Nicolas Winding Refn stava per convincere Hideo Kojima a includere Keanu Reeves invece di Mads Mikkelsen in Death Stranding, anche se in realtà è stato il regista che ha permesso a Kojima di incontrare Mikkelsen.Il game designer e director giapponese ha confermato la storia in una recente intervista durante i giorni del Tokyo Game Show 2019 e ha aggiunto che vorrebbe ancora lavorare con Reeves in film, ...

In Cyberpunk 2077 non potrete avere una relazione con il personaggio di Keanu Reeves : Come ormai tutti saprete, Cyberpunk 2077 presenterà al suo interno uno spettacolare Keanu Reeves nelle vesti di un personaggio molto importante, infatti avrà linee di dialogo inferiori solo al protagonista.Reeves interpreta Johnny Silverhand, una figura molto importante nell'intera lore di Cyberpunk. Tuttavia se stavate pensando di instaurare una relazione amorosa con lui ci pensa CD Projekt a farvi una bella doccia fredda. Ecco un'intervista ...

Death Stranding : Keanu Reeves ha fatto visita agli studi di Kojima Productions : Il celebre attore Keanu Reeves ha visitato gli studi di Kojima Productions, dove si stanno dando i ritocchi finali all'attesissimo Death Stranding.Il protagonista di Matrix e John Wick recentemente ha ottenuta molto popolarità anche in ambito videoludico, visto che interpreterà Johnny Silverhand nel Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.Non solo, Keanu Reeves inizialmente era stato scelto da Hideo Kojima per interpretare il personaggio di Cliff in ...

Matrix 4 è ufficiale : Keanu Reeves torna ad essere Neo : Matrix avrà un quarto film, la saga fantascientifica vedrà nuovamente protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Neo. Confermata anche Carrie-Ann Moss per Trinity. È ufficiale, avremo un quarto film di Matrix, uno dei più importanti film di fantascienza della storia del cinema. Il presidente della Warner Bros., Toby Emmerich, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana Wachowski: è una ...

Keanu Reeves spende milioni di dollari per trasferirsi in Inghilterra : Stanco di vivere negli Stati Uniti, Keanu Reeves ha deciso di trasferirsi nel Regno unito dove ha intenzione di spendere "molti dollari". Dopo il suo ritorno al successo con i suoi ultimi lavori cinematografici, Keanu Reeves sta già cercando di scappare da Hollywood. L’attore ha visitato segretamente il Regno Unito per cercare una proprietà nel Cotswolds. Ha rivelato agli amici che può arrivare a spendere milioni per trovarre una ...

Angelina Jolie vuole Keanu Reeves sul set con lei! : Si vocifera che l'attrice, che ha la tendenza a innamorarsi dei colleghi di lavoro, abbia chiesto con insistenza alla Marvel di proporre un ruolo a Keanu Reeves nel comic movie di prossima realizzazione “The Eternals”. Oltre che per la sua bellezza mozzafiato, Angelina Jolie è conosciuta soprattutto per i suoi amori nati sul set: Johnny Lee Miller lo sposò infatti dopo aver girato insieme Hackers, Billy Bob Thornton divenne invece ...

Giancarlo Giannini fece piangere Keanu Reeves : 25 anni fa Giancarlo Giannini dovette fare con Keanu Reeves un esercizio di immedesimazione che portò il giovane attore ad immedesimarsi a tal punto nel ruolo da scoppiare a piangere e ricomparire sul set solo il giorno dopo. L'attore italiano ha raccontato in una intervista a “Il Corriere della Sera” che 25 anni fa, sul set de "Il profumo del mosto selvatico”, gli fu chiesto dal regista di immedesimarsi completamente con il suo ...