Juventus | Sarri svela | “De Ligt non è in condizione di giocare Ballottaggio

Lokomotiv Mosca-Juventus - Sarri alla vigilia : le parole del tecnico in conferenza : “In Europa se non fai una prestazione di livello i punti non li prendi. Abbiamo una partita difficile, perché all’andata ci hanno creato notevoli difficoltà e in Champions se non fai prestazioni non fai risultati. Domani l’obiettivo è passare il turno, nella prossima sarà prendere il primo posto, ma dovremo fare i conti con una squadra che domani si giocherà le sue chance di qualificazione. Quindi concentriamoci sulla ...

Infortunio de Ligt - la Juventus perde il difensore : la decisione di Sarri : Infortunio DE Ligt Juventus – Niente Lokomotiv Mosca per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante il match contro il Torino, non ce la fa a recuperare per la sfida Champions. Il tecnico Maurizio Sarri ha scelto di non convocarlo per la trasferta russa, decisiva in termini di qualificazione. Juventus, chi gioca in difesa contro il Lokomotiv? Escluso de Ligt e il lungodegente ...

Juventus-Torino - è già clima derby : tripla novità per Sarri - riecco Higuain. Mazzarri sulla graticola! : JUVENTUS TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Pochi giorni al calcio d’inizio della sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Torino-Juventus, derby della Mole in scena sabato alle ore 20:45. Qualche novità per Sarri, il quale potrà contare sul recupero di Higuain dal primo minuto. L’attaccante argentino ha totalmente smaltito il taglio in fronte rimediato nel […] L'articolo Juventus-Torino, è già clima derby: tripla novità per ...

Del Piero : 'Alla Juventus si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri' : La Juventus ha vinto il derby di Torino non con poche difficoltà, con i granata che hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, nonostante Sirigu sia stato probabilmente il migliore in campo per gli uomini di Mazzarri. Il risultato finale è stato di 1 a 0 grazie al gol di De Ligt che riporta i bianconeri al primo posto dopo la vittoria dell'Inter a Bologna per 2 a 1. In merito alla Juventus ha parlato a Sky Sport l'ex capitano bianconero ed ...

Juventus - Sarri concede un giorno di riposo ai bianconeri prima di pensare alla Champions : Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, Maurizio Sarri ha concesso qualche ora di relax ai suoi ragazzi. La Juventus, infatti, sta godendo di una domenica di riposo. La squadra potrà così ricaricare le batterie in vista della sfida di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca. In Champions League, l'allenatore toscano farà qualche cambio anche perché qualche giocatore ieri sera è apparso un po' stanco. Inoltre, contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio ...

Juventus - le parole di Sarri sul tocco di mano di De Ligt stupiscono tutti : Juventus – L’episodio del tocco di mano di De Ligt è stato commentato, nel post partita, anche dal tecnico del club torinese Maurizio Sarri. Quelle dell’allenatore ex Napoli e Chelsea suonano, in un certo senso, da ammissione di “colpevolezza”. Dichiarazioni che stupiscono tutti, addetti ai lavori compresi, e che pongono l’attenzione sul particolare momento del difensore olandese, protagonista di diversi ...

Juventus - Sarri : “Non contento di De Ligt i primi venti minuti. La classifica adesso non conta” : La Juventus si riprende nuovamente la vetta rispondendo alla vittoria dell’Inter a Bologna. De Ligt segna il primo gol in Italia e ‘maschera’ le solite incertezze difensive, il Torino perde ma esce a testa alta. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “La Juve di stasera mi è piaciuta perché era una gara difficilissima. Loro sarebbero entrati in campo determinati ...

Live Torino-Juventus 0-0 Fuori Higuain - Sarri sceglie Dybala : Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

Juventus - i convocati di Sarri dopo la rifinitura mattutina : la lista : Juventus – Ecco la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di stasera contro il Torino. C’è Pjanic, la cui presenza continua comunque ad essere in dubbio almeno nell’undici titolare. Ramsey sembra destinato, ancora una volta, a partire dalla panchina. Niente Torino neppure per lo squalificato Rabiot. Juventus Torino, ecco i convocati bianconeri Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Difensori: De Sciglio, ...

Juventus - Sarri tiene alta la concentrazione : “nel derby mi aspetto un Toro motivato. Dubbi su Pjanic e Ramsey” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in casa Juventus in vista del derby: l’allenatore bianconero non si fida del momento negativo del Torino La partita di cartello del sabato di Serie A è sicuramente il derby della Mole che metterà di fronte Juventus e Torino. Una partita che Maurizio Sarri invita i suoi a non prendere sotto gamba, nonostante le difficoltà che i granata hanno riscontrato nelle ultime partite: “un derby non è ...

Juventus - Bonucci su Sarri : 'Non ci ho creduto finché non l'ho visto arrivare' : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il derby di sabato sera. I bianconeri, oggi, si alleneranno per arrivare al meglio a questo appuntamento. La stracittadina ovviamente non è una partita come le altre e i giocatori della Juve la sentono in modo particolare. Leonardo Bonucci, in un'intervista a La Stampa, ha parlato proprio del derby ma anche di molti altri argomenti. Il numero 19 juventino si è soffermato sulla rivoluzione ...

Torino Juventus formazioni : 4 novità per Sarri - De Sciglio dal 1? : Torino Juventus formazioni- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole, ha colto l’occasione per evidenziare alcune mosse in vista della sfida di domani. Punto interrogativo Pjanic, il centrocampista bosniaco resta in forte dubbio. Riunione tecnica in corso tra lo staff medico e i preparatori bianconeri. Qualora l’ex Roma dovesse tornare a disposizione, difficilmente partirà dal 1′, al ...