Italiani tra risparmio e investimenti | cresce il private banking

Disturbi dell’udito per 7 - 3 milioni di Italiani : casi in aumento tra i giovani : Problemi di udito in aumento per gli italiani. Sono 7,3 milioni quelli che soffrono di ipoacusia. Cresciuti del 4,8% tra il 2012 e il 2018. Di più tra gli over 80 (+12,2% nello stesso periodo) e tra le persone nella fascia d’età 46-60 anni (+9,8%). Si può stimare che nel 2025 il numero di persone con un calo uditivo autodiagnosticato sarà di 8 milioni e che diventeranno tra i 10 e gli 11 milioni nel 2050. È quanto emerge da una ricerca ...

Sondaggi politici Eumetra : gli Italiani stanno diventando razzisti? : Sondaggi politici Eumetra: gli italiani stanno diventando razzisti? I cori razzisti dei tifosi del Verona contro Mario Balotelli che hanno provocato la forte reazione dell’attaccante bresciano, sono finiti al centro del dibattito politico. Complici anche le parole rilasciate ieri da Luca Castellini, capo della tifoseria dell’Hellas Verona ed esponente locale di punta di Forza Nuova. Castellini, intervistato ...

Pensioni e immigrati - la verità nascosta nei numeri : gli extracomunitari ci vanno prima degli Italiani : Gli stranieri, si dice, manterranno gli anziani. Intanto però incassano anche loro Pensioni. Gli assegni relativi a invalidità, vecchiaia e superstiti erogati dall' INPS a cittadini extracomunitari alla fine del 2018 sono 56.071, pari allo 0,40% del totale delle Pensioni dello stesso tipo (13.867.81

Il manifesto del buon invecchiamento su “Science” : ricercatori Italiani tra gli autori : Uno studio scientifico, una sorta di “manifesto”, che illustra e propone un nuovo approccio all’invecchiamento e che ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze innovative che aiutino a mantenersi in salute più a lungo. E’ quanto pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori, coordinati Stuart Calimport dell’Università di Liverpool, e che vede tra gli autori di questo lavoro scientifico anche il professor Angelo Scuteri, ...

Maratona New York 2019 : i migliori Italiani - risultati e classifiche. Massimiliano Milani vola in 2h27 : 30 a 47 anni - 54° a Central Park : Massimiliano “Massi” Milani è stato il migliore italiano alla Maratona di New York 2019 che si è disputata nella giornata di ieri, il 47enne col pettorale 1055 ha coperto il durissimo tracciato nella Grande Mela col buon tempo di 2h27:30 e ha tagliato il traguardo in 54esima posizione. Stiamo parlando di una vera e propria icona tra gli amatori vicini alle 50 candeline, aveva iniziato tutto per gioco nel 2009 quando la moglie chi ...

L'89% degli Italiani è favorevole ad un'Italia CO2 neutrale entro il 2030! : Un recente sondaggio della società di ricerche di mercato Eumetra di Renato Mannheimer, riportato sul sito www.eliminareglisprechi.it, rivela che gli italiani sono ben consapevoli dei rischi del cambiamento climatico e chiedono alla politica di agire in modo molto più incisivo di quanto non sia avvenuto finora.L’89% degli intervistati è infatti molto favorevole o favorevole a mettere al bando l’uso dei ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

Zingaretti : 'La destra ha saputo più di noi cogliere lo smarrimento degli Italiani' : In una lettera sul Corriere della Sera, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha ammesso che il centrodestra ha saputo intercettare il senso di smarrimento dei cittadini, fornendo approdi sicuri e forti, anche se ovviamente lontani da come li intende il suo partito. Inoltre ha affermato che Matteo Salvini è bravo nel raccontare i problemi ma non a risolverli, e parlato del futuro del Partito Democratico, tra paure, insicurezze ...

Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina : ecco cosa è successo tra i due. Milioni di Italiani disperati : Sembra sempre più innamorata Diletta Leotta. Da quello che dichiara infatti, la relazione con Daniele Scardina non poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a ...

Su La7 - duro scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli Italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

Robot e Intelligenza artificiale - per l’89% degli Italiani non potranno mai sostituire l’uomo : Coloro che già utilizzano le nuove tecnologie sono i più ottimisti rispetto a chi le conosce meno. Ecco i risultati del secondo rapporto Aidp-Lablaw 2019 a cura di Doxa su ‘Robot, Intelligenza artificiale e lavoro‘ in Italia, che si presenta, a Roma, presso il Cnel. Per il 94% del campione, l’utilizzo dei Robot e dell’Ia ha portato a scoperte e risultati un tempo impensabili, per l’89% è necessario per svolgere le attività ...

Tempo effettivo di gioco - la Serie A è terza in Europa. E il Napoli è settimo tra i club Italiani : Nonostante gli arbitri italiani siano considerati tra i più “interventisti” del panorama europeo, la Serie A è sul podio dei campionati con il Tempo effettivo di gioco più alto. Mentre tra i club, il Napoli è settimo in questa speciale classifica elaborata dal CIES Football Observatory. Il Tempo di gioco effettivo di una partita varia notevolmente a seconda del campionato e delle squadre in campo. L’analisi del CIES si basa sui dati ...

Contraffazione alimentare : fa paura a quasi 2 Italiani su 3 : “quasi due italiani su tre (65%) hanno paura delle contraffazioni a tavola perché al danno economico si aggiungono i rischi per la salute“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione della prima “Giornata della Lotta alla Contraffazione per gli studenti”, organizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra diverse Amministrazioni dello Stato, Forze dell’Ordine e Associazioni di categoria che ...

Attacco hacker ad Unicredit : trafugati i dati sensibili degli Italiani - non quelli bancari : Un Attacco informatico ha coinvolto Unicredit: ne ha dato conferma lo stesso istituto bancario direttamente sul proprio sito ufficiale. Il fatto è importante, ma non drammatico, dal momento che ad essere stati trafugati sono i dati sensibili di circa 3 milioni di italiani, ma non quelli strettamente bancari (ovvero relativi all'e-banking, alle carte od a qualsiasi altra informazione che possa autorizzare transazioni da parte di terzi). La ...