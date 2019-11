Innovazione : al via Innovation Week a Cà Foscari : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - Presentata oggi, nella cornice dell’Ateneo veneziano, la Venice Innovation Week (VIW), la settimana dell’Innovazione strategica e digitale ideata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in programma a Venezia e Mestre da martedì 12 a sabato 16 novembre. Il ricco programma

Innovazione : al via Innovation Week a Cà Foscari (2) : (Adnkronos) – Ospitando relatori da tutto il mondo, Venezia e Mestre diventeranno per una settimana punto di incontro e amplificatore di conoscenze, competenze ed esperienze nazionali e internazionali. Al centro il tema dell’Innovazione strategica e digitale per la trasformazione del sistema imprenditoriale: dalle collaborazioni internazionali ai programmi di scambio transfrontaliero per giovani imprenditori, dalla ...

Innovazione : al via Innovation Week a Cà Foscari : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) – Presentata oggi, nella cornice dell’Ateneo veneziano, la Venice Innovation Week (VIW), la settimana dell’Innovazione strategica e digitale ideata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in programma a Venezia e Mestre da martedì 12 a sabato 16 novembre. Il ricco programma di eventi, forum, workshop e conferenze è stato illustrato alla presenza di Michele Bugliesi, Magnifico Rettore ...

Al via Maker Faire Rome - l’evento europeo più importante dedicato all’Innovazione tecnologica [GALLERY] : È iniziato questa mattina, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The european edition“, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Visto il successo, il format della manifestazione si integra, ma non si modifica, nella ...

ANGI al via il Tavolo Tecnico sull’Innovazione : ALLA CAMERA DEI DEPUTATI I GIOVANI INNOVATORI ITALIANI DI ANGI PER IL LANCIO DEL Tavolo Tecnico. PRIMO TEMA “5G, TELECOMUNICAZIONE E CYBERSICUREZZA” Imprese, scienziati e istituzioni a confronto sulle sfide che attendono l’ecosistema Italia. Un confronto trasversale, costruttivo, ricco di idee e soluzioni sulle fondamentali sfide che attendono l’ecosistema Paese: il Tavolo Tecnico sull’Innovazione, riunitosi questa mattina alla ...

Heroes Meet in Maratea - l’Innovazione all’italiana si mette in viaggio verso Sud : Dal 19 al 21 settembre si svolgerà l’evento a tema innovazione “Heroes Meet in Maratea” presso l’omonima località della Basilicata. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha il merito – pressoché unico in Italia – di attrarre al Sud il gotha dell’innovazione italiana, e non solo, in una tre giorni di speech, workshop e networking. Ospiti d’onore dell’evento saranno Jeremy Rifkin, ...

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo Innovazione europeo (3) : (AdnKronos) - L’operazione H-Campus è stata possibile grazie alla costituzione, nel febbraio del 2017, di un fondo immobiliare chiuso, non speculativo, denominato “Ca’ Tron – H-Campus”. Il Fondo, gestito da Finint Investments SGR (la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint), ha un

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo Innovazione europeo (2) : (AdnKronos) – Sarà uno dei centri più tecnologicamente all’avanguardia e tra i primi impianti 5G in Italia, oltre che altamente sostenibile in quanto autosufficiente per l’85% del suo fabbisogno energetico grazie a sistemi fotovoltaici di accumulo e di scambio in rete di energia. Lo spazio restante sarà adibito a parco attrezzato con oltre 27 ettari di territorio di area boschiva aperti al pubblico in cui verranno ...

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo Innovazione europeo : Treviso, 17 set. (AdnKronos) – Sono iniziati oggi i lavori di ampliamento di H-Campus, il Campus di H-Farm che, con i suoi 51 ettari di superficie, sarà in grado di ospitare fino a 3000 persone, diventando così il più grande polo di innovazione in Europa.H-Campus è lo spazio dove cresce e si sviluppa H-Farm, un luogo in cui imprenditoria, innovazione e formazione convivono e si contaminano l’un l’altra. ...