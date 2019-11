Infortunio De Ligt | salta la Champions | le ultimissime sulle sue condizioni

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 5 novembre 2019)DE– Vigilia del match diLeague. Dopo due partite toste di campionato torna la competizione più importante. Agli uomini di Sarri serve una vittoria per sancire la qualificazione automatica agli ottavi dicon 2 turni d’anticipo. Primo match di ritorno dei gironi di, partita da non sottovalutare in Russia per la Juventus di Sarri, contro il Lokomotiv Mosca. Due assenze pesanti però potrebbero farsi sentire, Cuadrado (squalificato) e De, rimasto a Torino per una distorsione alla caviglia.De, ledell’olandese Deha riportato una leggera distrazione alla caviglia sinistra. Un problema che si porta dietro dalla stracittadina contro i granata, il numero 4 della Juventus aveva accusato un fastidio, salvo poi stringere i denti fino alla fine della partita. L’olandese rischia dire ...

