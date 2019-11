Infortunio Correa | che grana per la Lazio | aggiornamento sulle condizioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)– Questa proprio non ci voleva! Questa mattina a Formello, durante l’allenamento in vista della gara di Europa League contro il Celtic, si è fermato Joaquin. Una notizia pesante da digerire per la squadra biancoceleste, visto l’ottimo momento di forma del suo attaccante. Il “Tucu” infatti si è accasciato a terra, accusando un dolore acuto al polpaccio. Nel pomeriggio si recherà in clinica Paideia per svolgere accertamenti specifici.– Celtic: problemi in attacco per Inzaghi Un grosso problema per il tecnico Simone Inzaghi che per giovedì sera dovrà prestare attenzione anche alledi Immobile e Caicedo. Il primo ha un problema al ginocchio, il secondo alla clavicola. La loro presenza è a rischio contro il Celtic: spera così in una chance il giovane Adekanye, mentre Luis Alberto potrebbe avanzare nel ...

