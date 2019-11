Incidente sull’Appia | vola dentro il fosso dopo aver sfondato muretto | ragazza ferita

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – Momenti di apprensione questa mattina sulla strada statale Appia, in prossimità di Itri, quando un’automobile èta giù in un. In seguito addistrutto unche costeggiava la via, in una dinamica ancora non del tutto limpida, il veicolo è decollato di sotto per diversi metri. Celere l’intervento dei Vigili del Fuoco accorsi in soccorso della conducente che, una volta fatta uscire senza non poche difficoltà dalle lamiere dell’auto, è stata trasin ospedale. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Itri L'articolosull’Appia:ilproviene da RomaDailyNews.

LatinaCorriere : Incidente sull'Appia: tre auto coinvolte, due feriti trasportati al Goretti - - LatinaQTW : Drammatico incidente sull'Appia tra Latina e Sezze, due persone ferite in modo grave - Lunanotizie : Incidente stradale sull'Appia a Sezze, due feriti gravi - -