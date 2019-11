Incidente Roma Fiumicino | la ragazza deceduta era Rebecca Spera

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Rebecca - 20 anni di Ostia. Due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Rebecca - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Ragazza romana di 20 anni morta in un Incidente sulla Roma-Fiumicino : Tragedia della strada lunedì pomeriggio. Una Ragazza romana di 20 anni è morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino. La vettura

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore 20enne romana e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di una ragazza romana di 20 anni e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : un morto e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione dell'aeroporto a...

Anas : Incidente sull’A91 Roma-Fiumicino : Roma – L’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” è provvisoriamente chiusa in direzione Aeroporto a causa di un incidente avvenuto al km 14,500. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena ...

Incidente sulla Pontina : code chilometriche in direzione Roma : Roma – Sinistro stradale sulla Pontina, dove diversi veicoli si sono scontrati all’altezza della Castagnetta, tra Pomezia e Ardea. Dinamica del maxi-tamponamento ancora da scoprire, ma fortunatamente non risultano esserci feriti tra i passeggeri delle automobili coinvolte. L’impatto è avvenuto attorno alle 8.30, causando disagi alla regolare circolazione in direzione della Capitale. code chilometriche per raggiungere Roma, ...

Incidente bus Roma - l’autista indagato per lesioni : sarà interrogato : Come prevedibile è indagato per lesioni l’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. A breve l’uomo, 40 anni, verrà interrogato dagli inquirenti ma si trova ancora in ospedale. Le indagini per chiarire le cause dell’Incidente proseguono e gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal ...

Incidente a Roma - bus contro albero : autista indagato per lesioni : L’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma, è indagato per lesioni: è il reato contestato dalla Procura. L’uomo verrà interrogato a breve dagli inquirenti. L'articolo Incidente a Roma, bus contro albero: autista indagato per lesioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente bus Roma - 301 si schianta su un albero sulla via Cassia : 29 feriti Passeggeri : «Autista era al telefono» : Sul posto inviate 12 ambulanze. Dalle testimonianze l’autobus è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. Oltre dieci i feriti in codice giallo e 8 in codice rosso

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 29 feriti. Si indaga sulle cause dell'Incidente : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero 29 passeggeri feriti trasportati dal 118 in...

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 35 feriti. Si indaga sulle cause dell'Incidente : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero 35 passeggeri feriti. Tante le chiamate da...