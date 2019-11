In radio il nuovo singolo di Martina “Sottozero”

I percorsi dell’anima del nuovo singolo di Franco Battiato - Torneremo Ancora in radio dal 14 ottobre : Il nuovo singolo di Franco Battiato arriva a sorpresa il 14 ottobre. L'annuncio dell'arrivo in radio è stato affidato a Fabio Fazio durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai2. Il singolo porta la firma di Franco Battiato e quella di Juri Camisasca, con il tema centrale dedicato alla trasmisgrazione delle anime verso la purificazione. Inizialmente, il brano avrebbe dovuto intitolarsi i migranti di Ganden, con il racconto del ...

In radio e negli store Helium il nuovo singolo di Normal : In radio, negli store e sulle piattaforme digitali Helium, il nuovo singolo di Normal, brano che parla della voglia di

radio Punto Nuovo – Zaccheroni : “Il Napoli ha tante soluzioni - per Insigne non è un problema tecnico - le sue qualità sono indiscutibili” : Alberto Zaccheroni, allenatore è intervenuto su Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole: “In passato ci fu un contatto per la panchina del Napoli poi scelsero Mutti. Il Napoli ha tante soluzioni però ancora non ha trovato il giusto aseemblamento, Insigne non sta rendendo come ci ha abituati, il problema a mio avviso non è tecnico ma è da cercare fuori dal campo, le sue qualità sono indiscutibili.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

radio 24 compie i primi vent’anni e festeggia con il nuovo logo : Sono state più di 45mila le proposte di nuovo marchio inviate dagli ascoltatori. Dai podcast ai social, si moltiplicano le modalità di ascolto

Un nuovo logo e un nuovo sito per i vent’anni di radio 24 : Tra i 45.000 contributi presentati all'iniziativa @crealogo lanciata in occasione delle celebrazioni del ventennale, la giuria composta da Fabio Tamburini, Federico Silvestri, Sebastiano Barisoni, Marco Gay e Pietro Maestri ha selezionato la proposta di Giovanni Burrascano, 38enne torinese, a cui è stato assegnato un premio di 15.000 euroTra i 45.000 contributi presentati all'iniziativa @crealogo lanciata in occasione delle celebrazioni del ...

Cantautoradio su radio2 : il nuovo programma di Morgan : Ma i cantautori esistono ancora? Hanno un senso nella marmellata musicale che oggi viene trasmessa in radio e nelle piattaforme gestite da algoritmi? Morgan va proprio in radio, il sabato sera su Rai Radio2, per dimostrare l’enorme valore dei cantautori. Ha chiamato il suo programma “Cantautoradio” e racconta a modo suo cantautori come Fabrizio De André, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Luigi Tenco, etc. Sono stato ospite di una puntata di ...

Celine Dion - arriva in radio il nuovo singolo Imperfections : Il ritorno di Celine Dion e' segnato dal nuovo singolo "Imperfections", in radio da domani, venerdi' 4 ottobre.

Jovanotti conclude il tour ma torna in radio per il nuovo singolo di Rkomi in Canzone : Il nuovo singolo di Rkomi è Canzone. Per il ritorno in radio, l’artista ha voluto al suo fianco una testa di serie, rappresentata da Jovanotti, con il quale ha già presentato il brano live in occasione del monumentale concerto che Lorenzo Cherubini ha tenuto all’Aeroporto di Milano Linate, nel quale ha raccolto oltre 100mila persone. Queste le parole con le quali Jovanotti ha voluto descrivere il talento di Rkomi, pronto a tornare ...

Testo e audio di Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia - il nuovo inno alla bellezza in rotazione radiofonica : Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 27 settembre. Il nuovo estratto dall'album Personale è una ballata piena di sentimento, scritta a sei mani insieme a Federica Abbate e Cheope, che ci dà la conferma sull'autorevolezza della cantautrice romana come portavoce del mondo delle donne. Su questo pianeta c'è ancora tanto da dire, e la storica Quello Che Le Donne Non ...

Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica - un manifesto dell’ottimismo (audio e testo) : L'accordo in settima+ che apre il nuovo singolo di Daniele Silvestri è quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte. Qualcosa Cambia è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento. Qualcosa Cambia sarà in ...

Renato Biancardi (Ex On The Beach Italia) : il nuovo singolo “Pino Gvnchy” da oggi in radio : Pump up the volume! The post Renato Biancardi (Ex On The Beach Italia): il nuovo singolo “Pino Gvnchy” da oggi in radio appeared first on News Mtv Italia.

Accetto Miracoli è il nuovo singolo di Tiziano Ferro - la title track dell’album in radio a settembre : Sarà Accetto Miracoli il nuovo singolo di Tiziano Ferro. La title track del disco in uscita il 20 novembre sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 20 settembre. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso artista attraverso un post sui social. Condivide il titolo del nuovo brano in radio ma anche la data di uscita e la copertina, che lo ritrae protagonista con un nuovo scatto. Il singolo autunnale arriva dopo il rilascio dell'estivo ...

