Impeachment | le deposizioni al Congresso dell’ambasciatore Usa alla Ue e dell’inviato in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) L’indagine disul presidente Donald Trump riserva un nuovo colpo di scena. L’ambasciatore UsaUe Gordon Sondland ha deciso di cambiare la sua precedente testimonianza affermando di credere che gli aiuti militari americani all’Ucraina contro Mosca sarebbero stati “probabilmente” congelati se Kiev non avesse annunciato pubblicamente l’avvio di indagini contro i Biden. Una retromarcia, che mina la linea difensiva del presidente e dei repubblicani, secondo cui non c’è mai stato alcun “quid pro quo”, ossia uno scambio di favori. Nei giorni scorso la Camera ha approvato la procedura per la messa in stato di accusa dell’inquilino della Casa Bianca L’obiettivo dei democratici è dimostrare che il tycoon abbia fatto pressioni su Kiev per ottenere un’indagine contro il suo rivale Joe Biden, democratico, che era ben piazzato per affrontarlo ...

