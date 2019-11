Ilva | Salvini bombarda il governo | Dilettanti O forse Scenario da

Ex Ilva : Renzi - ‘se Salvini cerca colpevole si faccia selfie’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Salvini ci attacca su Ilva? Ridicolo. La norma usata come pretesto da Mittal è stata votata dal suo governo grilloleghista. Non ho tempo per polemiche: Salvini vuole cercare un colpevole? Si faccia un selfie. Noi intanto lavoriamo per una soluzione. Ilva non deve chiudere”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo Ex Ilva: Renzi, ‘se Salvini cerca colpevole si faccia selfie’ ...

Ex Ilva - Salvini : Conte riferisca domani : 19.18 "In un momento di crisi economica senza precedenti, la vicenda Ilva è drammatica". Così il leader della Lega,Salvini, in conferenza stampa in Senato dopo l' addio di ArcelorMittal. In Parlamento, assicura "non permetteremo che comincino i lavori in aula se non verranno date garanzie a decine di famiglie che vivono in angoscia"."Se davvero dovessero saltare questi posti di lavoro -incalza- il governo dovrebbe dimettersi",e chiede che ...

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Ex Ilva - Salvini : “Se saltano posti di lavoro - governo si dimetta. Pd - M5s - Leu e Iv abbiano il coraggio di andare a Taranto stasera” : “Abbiamo un governo di incapaci. Se saltano i posti di lavoro, devono dimettersi“. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme a Claudio Durigon e Massimiliano Romeo ha commentato la notizia secondo cui la multinazionale ArcelorMittal sarebbe pronta ad abbandonare il sito produttivo siderurgico di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Salvini: “Se saltano posti di lavoro, governo si ...