Ilva | Renzi | Disgustato dalle polemiche Mittal cerca un pretesto  Italia Viva

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Ex Ilva : Renzi - ‘cordata? Faccio senatore non costruttore di cordate…’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io non sono al lavoro per una cordata. Io Faccio il senatore non il costruttore di cordate”. Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno a proposito delle indiscrezioni su un suo impegno a mettere insieme una cordata per l’ex-Ilva comprendente Jindal, l’azienda che era arrivata seconda -dopo Arcelor Mittal- nella gara per lo stabilimento di Taranto. “Jindal ha un investimento in Italia, ...

Ex Ilva : Renzi - ‘ha ragione Conte - Mittal rispetti contratto’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io credo che Mittal stia cercando pretesti per andarsene” anche perchè “nel contratto che è stato siglato non c’è il punto dello scudo penale come causa di recesso”. Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno. Tuttavia, per il leader di Iv “va tolto ogni tipo di alibi. Noi infatti abbiamo presentato già un emendamento, lo scudo può essere reintrodotto”.“In questa ...

Ex Ilva : la Lega - Renzi e il M5s hanno ragione ad accusarsi a vicenda. Perché hanno tutti torto : Magari ArcelorMittal andrà fino in fondo riconsegnando l’Ilva allo Stato, che a quel punto dovrà farsi carico di circa 14mila persone e trovare un nuovo acquirente, che certamente riuscirà a spuntare condizioni più favorevoli rispetto agli attuali affittuari. Magari ArcelorMittal ha solo sparato alto per arrivare al vero obiettivo: rendere sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione di Taranto, alle prese con la crisi del mercato ...

Ex Ilva - Salvini : “Mi sorprende la stupidità del governo. Torni indietro e chieda scusa. Renzi? Ne dice tante e fonda partiti ogni quarto d’ora” : “Ex Ilva? Il governo dovrebbe tornare indietro e chiedere scusa. Mi sorprende la stupidità del governo “. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba & Capelli”, su Radio Crc, dal leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Ancelor Mittal lo aveva già detto quando c’eravamo noi della Lega al governo, tanto che nel decreto arrivato in Aula lo scudo penale per l’azienda c’era. Prima di ...

Ilva - Myrta Merlino a Maria Teresa Meli : "Perché Pd e Renzi abbassano la testa al ricatto dei 5 Stelle?" : Myrta Merlino provoca Maria Teresa Meli in diretta a L'aria che tira, su La7, sul caso Ilva: "Perché Pd e Matteo Renzi abbassano la testa al ricatto dei Cinque Stelle? Come fanno a governare insieme se sono ostaggi?". La giornalista del Corriere della Sera risponde in modo molto chiaro: "Non volevan

Ex Ilva - ora Renzi ci ripensa e annuncia emendamento Iv per reintrodurre lo scudo penale : “Mittal cerca pretesti per andarsene” : “Il problema è che io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti”. Lo afferma Matteo Renzi sull’e-news. “Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017. Ma proprio per questo credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un ...

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...

Ilva - la strategia di Matteo Renzi : una cordata di investitori che salvi lo stabilimento : L'azienda franco-indiana Arcelor Mittal ha comunicato di volersi tirare fuori dall'accordo con Ilva e la decisione rischia di creare più di 10mila esuberi. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, secondo alcune fonti stampa, starebbe lavorando ad una cordata di imprenditori che possano salvare l'azienda.Continua a leggere

Ilva - ora Conte pensa a un decreto e rilancia la vecchia cordata. Renzi punta su Acciaitalia : Il presidente del Consiglio Conte è pronto ritira fuori scudo penale nuovo di zecca pronto a valere da subito e non solo per gli amministratori dell'Ilva impegnati...

Ilva - ci pensa Matteo Renzi : il leader di Italia Viva ripropone la cordata Arvedi - Jindal - Delfin e CDP : Matteo Renzi è il vero manovratore di questo governo. Anche il caso ex Ilva potrebbe comprendere il suo zampino. Dopo l'addio di ArcelorMittal allo stabilimento di Taranto, sul tavolo di Giuseppe Conte e, più in generale dei giallo-rossi, compare una patata assai bollente. Se il colosso industriale

Cdp e Jindal pronte a entrare Ex Ilva - Renzi cala il jolly. Rumors : Matteo Renzi ha una nuova cordata, alternativa a Mittal che ha sbattuto la porta in faccia al governo sull'Ilva. Sarebbe composta dagli indiani di Jindal e da Cassa Depositi e Prestiti. Era il settembre 2016 quando si parlò per molto tempo di fantomatici arabi pronti a entrare nel Monte dei Paschi di Siena. Segui su affaritaliani.it

Cdp e Jindal pronte a entrare Ilva - Renzi cala il jolly. Rumors : Matteo Renzi ha una nuova cordata, alternativa a Mittal che ha sbattuto la porta in faccia al governo sull'Ilva. Sarebbe composta dagli indiani di Jindal e da Cassa Depositi e Prestiti. Era il settembre 2016 quando si parlò per molto tempo di fantomatici arabi pronti a entrare nel Monte dei Paschi di Siena. Segui su affaritaliani.it