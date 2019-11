Ilva | la Lega contesta il governo | cori e cartelli | caos totale al Senato

Ex Ilva - Lezzi in Senato : “Grazie alla Lega abbiamo abolito lo scudo penale. Ora le Camere non tornino indietro” : “So che possono essere intraprese diverse strade, ma senza tornare indietro su quello che il Parlamento ha deciso due volte, una volta con la Lega e una con il Pd“. Lo ha detto in Aula al Senato l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi a proposito dell’immunità penale per la bonifica penale ad Arcelor Mittal. “Io sono sempre stata contraria all’ immunità e ringrazio la Lega perché grazie a loro che abbiamo ...

Ex Ilva : la Lega - Renzi e il M5s hanno ragione ad accusarsi a vicenda. Perché hanno tutti torto : Magari ArcelorMittal andrà fino in fondo riconsegnando l’Ilva allo Stato, che a quel punto dovrà farsi carico di circa 14mila persone e trovare un nuovo acquirente, che certamente riuscirà a spuntare condizioni più favorevoli rispetto agli attuali affittuari. Magari ArcelorMittal ha solo sparato alto per arrivare al vero obiettivo: rendere sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione di Taranto, alle prese con la crisi del mercato ...

Ex Ilva - Emiliano : fabbrica è illegale : 20.01 La fabbrica "uccide cittadini e operai" ed è "totalmente illegale,come dimostra lo stesso management di ArcelorMittal, che senza una immunità penale speciale esitente in Europa solo per loro,intima con arroganza allo Stato italiano di riprendersi la fabbrica". Così il presidente della Regione Puglia, Emiliano. "Si sono forse accorti che hanno firmato un contratto che non reggono economicamente?", si chiede Emiliano. "Ma la soluzione non ...

Ex Ilva : Anzaldi - ‘decreto Lega-M5S ha dato alibi fuga Arcelor Mittal’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La norma contro lo scudo penale che ArcelorMittal usa per giustificare l’addio a Taranto e all’Ilva è stata votata da Matteo Salvini nel Cdm del 23 aprile 2019, quando il suo Governo varò il Dl Crescita. Con quel decreto il Governo Lega-M5S ha dato l’alibi di fuga agli indiani”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi di Italia Viva. L'articolo Ex Ilva: Anzaldi, ‘decreto ...

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...

Ex Ilva : Ferri - ‘Conte prenda delega crisi - Patuanelli ha sottovalutato’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Conte prenda la delega su crisi Ilva Arcelor Mittal che riguarda non solo Taranto ma anche altre aziende del Paese come quella della Nuova Sanac spa”. Lo dichiara Cosimo Ferri. “Il ministro Patuanelli ha sottovalutato la questione e aver sposato la modifica della norma è stato un errore, sia ora Patuanelli a rispondere ai 30 mila lavoratori. Ecco perché Di Maio e’ scappato dal Mise ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘tutela legale e immunità non parti contratto Mise-Mittal’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tutela legale né tanto meno l’immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto dopodiché Mittal desiderava specificare con norma primaria il fatto che la realizzazione del piano ambientale non ci fosse un’ipotesi di penale”.Con queste parole il ministro dello Sviluppo ...