Ilva | Conte | «In gioco 9mila famiglie» Patuanelli | Mittal ci prende in giro

Ilva - Conte : "Scudo penale non è nel contratto - saremo inflessibili" : Lo scudo penale per l’ex Ilva non è nel contratto. Con queste parole il premier Giuseppe Conte replica in un colpo ai sindacati e a Matteo Renzi che avevano chiesto di togliere ogni alibi ad ArcelorMittal che vuole rescindere il contratto di acquisizione e bloccare la produzione dell’acciaio nel polo siderurgico di Taranto, che, lo ricordiamo, è il più grande d’Europa. Ilva, ...

Ilva - Calenda a Conte : "Se serve aiuto - io ci sono" : Ancora una volta Carlo Calenda offre il proprio aiuto per affrontare il problema delle crisi aziendali, tra i quali i più gravi attualmente sono Ilva, Whirlpool (la cui soluzione vera e propria è stata solo rimandata) e Alcoa. Non è la prima volta che l'ex ministro dello Sviluppo Economico tende la mano a quelli che, sostanzialmente, sono suoi avversari politici. Già quando al governo c'era l'esecutivo giallo-verde lo ha fatto più volte ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Di reintrodurla ora, anche con una forma più morbida, “non se ne parla proprio”, è la convinzione che circola nel M5S, che rimprovera al governo di cui fa parte la linea ondivaga sulla questione, “spia di una mancanza di indirizzo politico”, lamentano in molti. Cambiare di nuovo strategia, cedendo alle richieste di AncelorMittal, rischierebbe di far implodere il gruppo parlamentare, mentre si ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il M5S non vuole arretrare di un passo -“salta il gruppo se si tocca lo scudo”, ragiona una fonte di primo livello- mentre Italia Viva annuncia un emendamento al dl fisco per reintrodurlo e il Pd lascia intendere di condividere la linea. Sullo sfondo Matteo Salvini attacca rosicchiando consenso, il timore diffuso nelle forze di maggioranza.Domani stesso, dopo il vertice con AncelorMittal, Conte farà il punto ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Renzi va giù dritto e accelera. “Credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al Decreto fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi)”, annuncia nella sua enws l’ex premier. Per poi mettere in chiaro successivamente di essere dalla parte di Conte e di voler “togliere ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide governo/Adnkronos : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Sta studiando le carte il premier Giuseppe Conte, dopo aver visto piombare sulla propria scrivania lo scottante dossier sull’ex Ilva, con il colosso franco-indiano, AncelorMittal, che annuncia la ‘ritirata’ tra appena 30 giorni, con 10mila posti di lavoro a rischio e una frenata sul Pil che rischia di mettere in ginocchio l’economia italiana. Una mina che il governo intende ...

Ilva - Conte : «In gioco 9mila famiglie». Patuanelli : Arcelor ci prende in giro : Lo scudo penale non può essere una giustificazione per ArcelorMittal. «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor...

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Ex Ilva : Renzi - ‘ha ragione Conte - Mittal rispetti contratto’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io credo che Mittal stia cercando pretesti per andarsene” anche perchè “nel contratto che è stato siglato non c’è il punto dello scudo penale come causa di recesso”. Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno. Tuttavia, per il leader di Iv “va tolto ogni tipo di alibi. Noi infatti abbiamo presentato già un emendamento, lo scudo può essere reintrodotto”.“In questa ...

Ilva - nessuna cordata alternativa Rumors : i Mittal al tavolo con Conte : nessuna riedizione di Acciaitalia, la società che rappresentava la cordata alternativa guidata da Lucia Morselli che mettendo insieme il gruppo siderurgico indiano, Cassa depositi e prestiti, Arvedi e Leonardo Del Vecchio aveva gareggiato Segui su affaritaliani.it

Ilva - Conte : «Saremo inflessibili su rispetto impegni - lo scudo non è previsto dal contratto» : «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor Mittal». Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte...

Giuseppe Conte contro ArcelorMittal : "Pretendiamo rispetto impegni su Ilva - saremo inflessibili" : Giuseppe Conte mantiene la linea dura verso ArcelorMittal sul caso Ilva. “Pretendiamo chiarezza dalla proprietà e rispetto degli impegni contrattuali. saremo inflessibili” ha assicurato il presidente e del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla lettera con cui ArcelorMittal ha annunciato di la volontà di ritirarsi dalla gestione dell’acciaieria.“Domani incontreremo la proprietà” ha ...

Ilva - ora Conte pensa a un decreto e rilancia la vecchia cordata. Renzi punta su Acciaitalia : Il presidente del Consiglio Conte è pronto ritira fuori scudo penale nuovo di zecca pronto a valere da subito e non solo per gli amministratori dell'Ilva impegnati...

Ex Ilva - rimandato a mercoledì il vertice Conte-ArcelorMittal : Politica in movimento dopo l’annuncio di rescissione del gruppo dal contratto di acquisto - Renzi e la nostalgia per la cordata Jindal-Arvedi-Cdp