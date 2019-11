Ilva | Calenda a Conte | Se serve aiuto | io ci sono

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...

Calenda : «Ilva - una follia. Il governo distrugge il Paese - Pd pedina degli interessi M5S» : Infuriato è dire poco. Per Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo, siamo di fronte ad un Vajont annunciato: tutti sapevano che ci saremmo fatti molto male ma nessuno ha agito. Oggi Calenda...

Ex Ilva : Nobili (Iv) - ‘da Calenda gioco patetico’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ma di che parli? Che significa ‘immunità reinserita con un salva intese inefficace per caduta governo? L’immunità è stata introdotta da noi e tolta da Salvini. E invece di prendertela con lui, attacchi sempre Renzi che ha firmato i decreti per salvare Ilva. Un gioco patetico”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia viva, replicando a Carlo Calenda. L'articolo Ex ...

Calenda : sull’Ilva di Taranto distrutto il lavoro di anni : L’ex ministro dello Sviluppo economico: Renzi e il Pd non dicono una parola, in questo modo sacrifichiamo la più grande acciaieria del Paese sull’altare dell’estremismo dei senatori Cinque Stelle

Ex Ilva : scontro social Calenda-Faraone - ex-ministro ‘basta balle’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Non solo #Salvini, anche #Calenda sembra essere colpito da grave amnesia. Ci attacca scordando che insieme abbiamo fatto ben 12 decreti per salvare #Ilva. Con il futuro dei lavoratori non si scherza, servirebbe più serietà da parte di tutti”. Lo scrive il capogruppo di Italia Viva al Sento, Davide Faraone, su twitter. Un post che non è sfuggito a Carlo Calenda che via social ha replicato: ...

Ex-Ilva - Calenda : “4 miliardi buttati : il governo ha dato ad ArcelorMittal il pretesto per scappare” : "Tutto questo è accaduto perché qualche senatore del M5S ha dato un aut-aut e Pd e IV si sono piegati. Ciò che è accaduto è qualcosa di vergognoso: questo governo ha perso il controllo del Paese, il controllo di sé stesso e per quanto riguarda il Pd e IV anche il controllo dei propri valori": così Carlo Calenda commenta amareggiato a Fanpage.it la decisione di Arcelor-Mittal di lasciare l'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

