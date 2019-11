Ilva | bomba in campagna elettorale | gli interessi molto sospetti del Movimento 5 Stelle

Ex Ilva - la bomba sociale e ambientale che sei governi in 7 anni non hanno disinnescato : così Taranto è di nuovo alla casella di partenza : Sette anni senza una soluzione. Sette anni inseguendo un modo per disinnescare la bomba sociale e ambientale dell’ormai ex Ilva di Taranto. Dal 2012 a oggi si sono susseguiti ben sei governi: da Monti ai due governi Conte passando per Letta, Renzi e Gentiloni. Tutti hanno provato – a colpi di decreto – a bilanciare diritto alla salute e salvaguardia del lavoro in una fabbrica che secondo quanto accertato dai periti dei tribunali ha ...