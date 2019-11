Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Il 15 novembre non segnerà solo l'uscita disu Nintendo Switch, ma anche un giorno epocale perquei videogiocatori che si professano fan di Pikachu e dei suoi colorati amici. Dopo l'esperimentoLet's Go, i ragazzi di Game Freak e di TheCompany sono infatti pronti a portare sull'ibrida di Nintendo due capitoli principali del franchise. Che abbracciano cioè le classiche meccaniche ruolistiche che abbiamo sempre visto solo su console portatile. amazon box="B07P7RJ5N1" Non mancheranno comunque le novità, come una regione nuova di zecca - quella di-, le creature di ottava generazione - con gli immancabili nuovi Sarter -, le forme Gigamax e i Raid Dynamax. Senza dimenticare una rinnovata gestione e organizzazione del. E, a pochi giorni dal debutto sul mercato, è proprio ildiad infiammare la ...

OptiMagazine : Il Pokédex di #Pokémon Spada e Scudo messo a nudo: ecco tutti i Pokémon di Galar - FM_Pagano : Un leak svela l'intero Pokedex di Pokemon Spada e Scudo! - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Pokèmon Spada e Scudo: svelati tutti i Pokèmon presenti nel #Pokèdex di #Galar -