Il M5s come i Balcani

Lo scudo penale come "foglia di fico". L'accusa del M5s ad ArcelorMittal : Lo scudo penale, cancellato per i vertici dell'ex Ilva, è solo una foglia di fico per la multinazionale ArcelorMittal che ha preso la gestione degli stabilimenti di Taranto. Indietro non si torna. È questa la posizione di M5s, che, sul punto, viene riferito, marcia compatto. La decisione di presentare in Senato l'emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto legge Imprese che conteneva la tutela penale a tempo, per chi fosse ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega va come un treno mentre il Pd va in retromarcia - crollo del M5s : L’ultimo sondaggio reso noto su La7 da Enrico Mentana non lascia dubbi che il partito del momento è la Lega. Il partito di Salvini ogni settimana che passa aumenta i suoi consensi inesorabilmente. Matteo Salvini sta conquistando voti puntando tutto sulla situazione dell’immigrati in Italia e a detta sua dei continui sbarchi che in queste settimane stanno aumentando. Il Leader leghista in questo preciso momento storico è ...

Forza Italia - Sisto : “Pd e M5s? Sono come acciughe e marmellata - un pasticcio immangiabile. Mi manca la vecchia sinistra” : “Elezioni in Umbria? Il risultato del voto è significativo: un centrodestra unito ha mandato a gambe all’aria quella che doveva essere l’unione del secolo, cioè l’alleanza Pd-M5s. E’ come se uno chef della politica molto originale avesse voluto creare un piatto gourmetmettendo insieme acciughe e marmellata. Ma mi sembra invece che il piatto sia sia rivelato un pasticcio immangiabile“. Sono le parole del deputato di Forza ...

M5s contro i ‘retroscena da Prima Repubblica’ : ‘Non c’è futuro per questa legislatura se si mette in discussione Conte come premier’ : Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha lasciato intendere che la figura di Giuseppe Conte non è imprescindibile per far andare avanti la legislatura. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova ...

Pd - la svolta : ora fanno come il M5s con Rousseau. Base dem consultata online per decidere la linea : Il Partito democratico avrà la sua "piattaforma deliberativa online", una sorta di piattaforma Rousseau, quella che usa il Movimento 5 stelle per il voto dei suoi iscritti. Poi ci saranno i "circoli online" e i "punti Pd" che somigliano molto ai vecchi meetup grillini. Il documento, rivela il Corrie

M5s - Buffagni : “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” : “Aiutateci a rimanere con i piedi per terra e a far sì che restiamo nel mondo reale, perché questo è il M5s. Non lasciamoci intimorire dai sondaggi, certo l’Umbria non è andata bene ma sui territori non siamo mai andati bene. dobbiamo avere la forza di dire a qualcuno, come diceva Beppe (Grillo, ndr) di andare a quel Paese, a chi ci sta usando come un tram o un taxi. Lo ha fatto, bene, ma ora lasciateci lavorare in pace”. A ...

Lilli Gruber a Piazzapulita - campane a morto per Pd e M5s : "Come vedo questo governo" : Se anche Lilli Gruber, inguaribile progressista, suona le campane a morto per Pd e M5s, allora per i giallorossi si mette davvero male. "questo governo lo vedo assai instabile", spiega Lady Otto e mezzo ospite in studio del collega di La7 Corrado Formigli a Piazzapulita. Il problema è nel manico del

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Pd innamorato dei M5s come alcune donne del loro aguzzino. Finirà così..." : "L'Umbria non l'ha vinta Matteo Salvini ma l'ha vinta il centrodestra e soprattutto il modello Lega", spiega Pietro Senaldi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Tant'è vero che l'incantatore Silvio Berlusconi non l'ha mai vinta visto che non aveva un modello di amministrazion

M5s - Travaglio : “È un movimento biodegradabile - come ha sempre detto Grillo”. Battibecco con De Angelis : “Il declino irreversibile del M5s? Ne sento parlare da prima che nascessero e ne sento riparlare ogni volta che commentiamo una elezione regionale che i 5 Stelle non hanno mai vinto nella loro storia”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7, a commento della sconfitta elettorale dei 5 Stelle in Umbria. E aggiunge: “Dopodiché, a furia di ripeterlo, può anche darsi che si rischi ...

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...

Castaldo (M5s) : “Con Ue buoni rapporti perché cambiati i toni - urlare come fa la Lega è inutile” : I rapporti tra Italia e Ue sono migliorati non solo perché sono cambiate le politiche con il governo Conte bis, ma anche “perché c’è un cambio di toni che aiuta moltissimo”. Ne è convinto Fabio Massimo Castaldo: il vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato da Fanpage.it, elogia l’atteggiamento del nuovo esecutivo e critica la Lega: “urlare non serve a nulla”.Continua a leggere

Fico : "PD-M5s? Non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere" : Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei rapporti all'interno del governo tra MoVimento 5 Stelle e PD, delle prossime elezioni in Umbria questa domenica e anche della Rai, visto che è stato nella scorsa legislatura il Presidente della Commissione di Vigilanza. M5S, Fico avverte: "Bisogna mettere da parte il proprio ...

Pd - Bonaccini : “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile - altrimenti amici come prima” : “alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali? Se ci si mette a sedere e ci si confronta sui programmi, in caso di convergenza, si può pensare a un’alleanza. Se non c’è convergenza, amici come prima e ci si rispetta da avversari alle prossime elezioni regionali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ...

Il M5s a dieci anni dalla fondazione si rivela per quel che è : un partito centralista. Come la Dc : I festeggiamenti per il decennale della fondazione del M5s lasciano spazio a gravi perplessità. Il Movimento mantiene molte delle sue originali ambiguità e resta motivo di grave preoccupazione per la democrazia del Paese. L’elenco dei cinque leader la cui posizione è stata analizzata da Il Fatto Quotidiano solleva il primo interrogativo: solo due tra i cinque sono militanti “eleggibili” e infatti eletti: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Giuseppe ...