Il leader degli ultras del Verona sospeso fino al 2030

Sondaggio : Nicola Zingaretti leader per il 46% degli elettori del centrosinistra : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, su Raitre, tra gli elettori di centrosinistra il 46% degli intervistati sceglie Nicola Zingaretti come leader di un’eventuale coalizione di centrosinistra . Segue Giuseppe Conte con il 25%, Matteo Renzi al 19% e Bersani al 7%.Per lo stesso Sondaggio , se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 33,6%, seguono il Pd al 19,4 e il M5S al 17,5%. Poi Fratelli D’Italia ...

Germania - anche il leader degli industriali contro l’austerity : “Serve deroga per rimediare alla grande carenza di investimenti” : Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity in Germania si aggiunge anche quella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, il leader degli industriali ha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze ...