Il governo dello Yemen ha firmato un accordo di pace con un gruppo di ribelli separatisti

Ex Ilva - Patuanelli : "Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento" : L’annuncio di ArcelorMittal che si dice pronta a lasciare l’ex Ilva di Taranto perché è venuta meno la protezione legale a suo favore (dopo la decisione in tal senso del parlamento) suscita reazioni nel mondo sindacale e politico. E se il governo promette che non permetterà la chiusura dell’ex Ilva, dalle opposizioni piovono critiche.ArcelorMittal con una lettera ai Commissari straordinari di Ilva ha comunicato oggi la volontà di recedere dal ...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia addio. governo convoca i vertici dell’azienda. Patuanelli : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento” : ArcelorMittal vuole restituire l’ex Ilva di Taranto allo Stato entro 30 giorni. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato l’addio ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite nel 2018. Ministro Patuanelli: “Non consentiremo la chiusura” La mossa – ...

L'addio di ArcelorMittal scuote il governo. Il ministero dello Sviluppo : "L'ex Ilva non chiude" : L'addio di ArcelorMittal agli stabilimenti ex Ilva scuote la maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani pomeriggio a palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Poco dopo la nota con cui il gruppo anglo-indiano aveva annunciato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato un incontro al Mise con i ...

Cile - Pinera non lascia ma annuncia la fine dello stato di emergenza e un rimpasto di governo. Revocato il coprifuoco a Santiago : Dopo la marcia di protesta a cui ha partecipato oltre 1 milione di persone che ne chiedevano le dimissioni, il presidente conservatore Cileno Sebastian Pinera ha detto di aver “ascoltato il messaggio dell’immensa maggioranza dei Cileni che chiede un Cile più giusto, più solidale”. E ha risposto alle manifestazioni iniziate una settimana fa contro il caro biglietti della metropolitana annunciando la fine già domenica dello stato ...

Nicola Zingaretti contro Renzi : “Il governo è per i cittadini - non per eleggere il Capo dello Stato” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha parlato ai microfoni di Rtl e non ha mancato di incalzare Matteo Renzi: "Un governo sta in piedi se produce risultati, sul lavoro e sull'economia, sulle risposte ai cittadini e non può limitarsi ad arrivare al 2023, per votare il nuovo presidente della Repubblica" ha detto.Continua a leggere

La polizza assicurativa del governo è l'elezione del capo dello Stato - dice Renzi : Le carezze di Matteo Renzi e le bordate di Teresa Bellanova. L'ultima giornata di Leopolda si conclude così come le due precedenti, con lo Stato maggiore del nuovo partito a caricare contro alleati e avversari politici e il leader a smussare gli angoli. Ad aprire le danze è la ministra dell'Agricoltura, presidente di Italia Viva, che si spinge a parlare di "bande armate" per descrivere quale fosse il clima nel Partito Democratico prima della ...

Leopolda - Renzi : «Eleggeremo capo dello Stato pro Ue. Nessun ultimatum al governo» : Terzo e ultimo giorno della decima edizione della Leopolda, che si avvia a chiudere con il numero record di partecipanti. La giornata è cominciata con i saluti dal palco di Maria Elena...

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina per costringerne il governo a indagare sulla campagna presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il

Legge bilancio : governo pensa a Poste per card anti-evasione - su modello RdC : Il Governo pensa a Poste Italiane per la gestione della 'card anti-evasione', sul modello della prepagata gia' in funzione per il Reddito di cittadinanza. Questo il tema al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante nell'ambito dei lavori sulla Manovra e il decreto Legge collegato, secondo quanto riferiscono fonti tecniche a Radiocor. Il Governo sta definendo un ...

CorSport : il nuovo modello anti-razzismo di governo e Figc : pene certe per chi infrange le regole e per le società conniventi; un progetto educativo, un percorso condiviso che dovrà necessariamente coinvolgere anche il Ministero dell’Interno (per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza e la pubblica sicurezza negli stadi) e quello dell’Istruzione (il mondo della scuola). Questi i temi, che riporta il Corriere dello Sport dell’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Chigi tra il ministro ...

governo : Fiano - ’da Comencini vilipendio al Capo dello Stato’ : Roma, 14 set. (Adnkronos) – ‘Sono certo che il deputato della Lega Comencini sarà chiamato dalla magistratura a rispondere di vilipendio al Presidente della Repubblica, sempre che lui è il suo segretario Salvini non si scusino immediatamente e ritrattino”. Lo afferma Emanuele Fiano, deputato del Pd membro della presidenza del Gruppo. L'articolo Governo: Fiano,’da Comencini vilipendio al Capo dello Stato’ sembra ...