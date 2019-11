Il dissesto idrogeologico ha causato più di 400 morti negli ultimi 18 anni in Italia

Inondazioni e dissesto idrogeologico si prevengono puntando sul turismo : Arriva da Berlino. In moto. È un turista come tanti che incontri un sabato mattina del ponte di Ognissanti del 2019. Ha scelto l’Oltrepò, un Oltrepò… selvatico. E lo ha raggiunto da solo, convinto della meta. Destinazione Rivanazzano Terme. Lo incontri Da… Selvatico. Appunto. Spontaneo e libero come

Spiaggia di Eraclea Minoa : stop al dissesto idrogeologico : Il presidente dell’associazione ambientalista Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo esprime in una nota, “grande soddisfazione per la pubblicazione del bando da parte dell’ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico relativo all’affidamento dei lavori per il problema dell’erosione costiera ad Eraclea Minoa. Dalle parole si passa ai fatti, purtroppo non siamo abituati a questo, e ciò è stato il motivo che spesso ha portato residenti e ...

Sicilia - dissesto idrogeologico : la Regione interviene a Carlentini : Una trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti utili alla messa in sicurezza del centro storico di Carlentini, nel Siracusano. Ma solo oggi la situazione si è sbloccata, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E’ stata infatti aggiudicata al raggruppamento di professionisti coordinato dalla Eidos ...

Messina - dissesto idrogeologico : entro Ottobre al via i lavori sul torrente Mela : Partirà entro Ottobre la messa in sicurezza del torrente Mela, nel messinese, programmato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce. L’opera restituirà serenità ai residenti di quel territorio, proteggendoli dal rischio di esondazioni. I danni provocati dall’alluvione dell’Ottobre del 2015 sono ancora ben visibili nell’area del messinese ...

