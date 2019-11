Il confronto tra Eva Henger | Mercedesz e Peracchi è finito male | ' Mamma mi fai paura'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto attesotra Eva, la figliae il suo compagno Lucas. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessaa confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la. Per questoe sua madre non si parlavano più da diverso tempo. L'attesissimofinalmente c'è stato, ma a quanto pare non èesattamente come tutti speravano. Inizialmente si sono parlate solo Eva e, ma con l'ingresso di Lucas nel famoso ascensore di Barbara D'Urso le cose sono decisamente cambiate. L'abbraccio tra Evae la figliaEvaera convinta di doversi confrontare solo con il fidanzato della ...

LaStampa : Mai successo in un secolo: svantaggio tra i 5 e i 7 punti. Più equilibrato il confronto Bonaccini-Borgonzoni. - ferrigno20 : @LucaBizzarri nessuno. Ognuno ha una sua storia diversa. Hai mai giocato a pallone? A me gli avversari dicevano por… - goffredog1 : RT @assoambiente: #statigreen19 Ronchi @susdefItalia su #PlasticTax: servono misure che promuovano la #GreenEconomy e non che facciano solo… -