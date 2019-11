Il Collegio | puntata 5 novembre 2019 | anticipazioni e diretta

Il Collegio 4 - 3a puntata/ Espulsi e diretta : gita fuori porta - l'arrivo di Chiara e Andrea : Il collegio 4 torna con la terza puntata: chi sarà espulso? gita fuori porta per gli studenti e l'arrivo dei fidanzati Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio.

Il Collegio su Rai 2 la terza puntata il 5 novembre - le anticipazioni : Il Collegio terza puntata 5 novembre, le anticipazioni: tra gita, sfida di calcio e una scelta da compiere L’avventura de Il Collegio prosegue martedì 5 novembre con una nuova puntata in prima serata su Rai 2, gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza all’interno della struttura, dovranno confrontarsi con tante novità. In questa puntata i ragazzi faranno i conti con l’arrivo di nuovi compagni, con ...

Il Collegio 4 - anticipazioni terza puntata : arrivano i fidanzati Andrea e Chiara : Il Collegio 4 trasmetterà la terza puntata martedì 5 novembre su Rai2 e molte sorprese sono in cantiere per gli alunni dell'istituto del Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Nella prossima puntata, infatti, faranno il loro ingresso due nuovi studenti e, per la prima volta nella storia del programma, saranno due fidanzati. Due nuovi arrivi al Collegio 4: spoiler terza puntata All'interno del Collegio 4, i ...

Il Collegio 4 - 2a puntata/ Espulsioni e punizioni : Chiara innamorata di George ma... : Il collegio 4, Espulsioni, liti e primi amori nella seconda puntata. Sara Piccione e Nicolò innamorati, feeling tra Chiara e George, ma...

Replica Il Collegio - la seconda puntata del 29 ottobre visibile in streaming su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 2 con il docu-reality Il Collegio 4, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione serale della rete diretta da Freccero. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa edizione che ha esordito ottenendo un vero e proprio boom di spettatori. Chi non avesse potuto seguire questo secondo appuntamento con Il Collegio in prima visione assoluta, può rivederlo da ...

Il Collegio 4 - Seconda Puntata : Alysia Abbandona Il Collegio! : Il Collegio 4, Seconda Puntata: Alysia deve Abbandonare l’Istituto. Claudia fa arrabbiare ancora il Preside. Asia è indisponente con un professore. Nuovi guai per gli studenti! Il Collegio 4, Seconda Puntata: gli studenti puniti dal Preside, si sottopongono ad un test. Soltanto una studentessa, non passa l’esame e quindi è costretta ad Abbandonare l’Istituto! Maggy presa in antipatia dal resto degli allievi! Al Collegio, le ...

Il Collegio 4 : seconda puntata - si spezzano gli equilibri | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il Collegio 4 : seconda puntata - Vincenzo dal Preside | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

IL Collegio 4 - 2a PUNTATA/ Espulsi e diretta : Piccamiglio bocciata - non passa il test : Il COLLEGIO 4 chi sarà espulso? Anticipazioni seconda PUNTATA: 14 studenti sono a rischio dopo la bravata della prima PUNTATA. Ma l'unica bocciata è Alysia Piccamiglio

Il Collegio 4 : seconda puntata - Claudia è a rischio | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il Collegio 4 - 2a puntata/ Espulsi e diretta : D'Annunzio - informatica e aerobica : Il Collegio 4 chi sarà espulso? Anticipazioni seconda puntata: 14 studenti sono a rischio dopo la bravata della prima puntata. La prova su Gabriele D'Annunzio potrebbe costare cara...

Il Collegio 4 : seconda puntata - Alysia bocciata all’esame | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il Collegio 4 - 2a puntata/ Allievi e diretta : Andrea Maggi difende Maggy Gioia : Il Collegio 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica

IL Collegio 4 - 2a PUNTATA/ Allievi e diretta : insulti e critiche per Maggy Gioia : Il COLLEGIO 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica