Il Collegio 4 tra Mondiali di Calcio ’82 | street art e new entry | anticipazioni 5 novembre

'Il Collegio' - spoiler di martedì 5 novembre : entra una coppia di fidanzatini : Stasera, martedì 5 novembre, andrà in onda la terza puntata de 'Il Collegio', il docu-reality di Rai 2 in cui venti adolescenti del nostro tempo vengono chiusi in un collegio e fatti rivivere in anni lontani. Questa quarta stagione è ambientata nel 1982. Secondo quanto comunicato dalla RAI, durante la terza puntata qualche studente combinerà qualche grosso guaio e rischierà di essere espulso dal collegio. Tuttavia non è stato fornito alcun ...

Il Segreto - trame : Maria manda Esperanza e Beltran in Collegio con le lacrime agli occhi : Nella serie televisiva iberica Il Segreto continuano ad esserci intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano prossimamente, una protagonista femminile prenderà delle decisioni clamorose. La donna in questione è Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che, dopo essere rimasta immobilizzata su una sedia a rotelle per via delle gravi lesioni riportate durante un attentato, prenderà le distanze dalla figlia e dal nipote. Nel ...

Il Collegio 4 : tra Roberta e Gianni sarebbe sbocciato l'amore : La quarta stagione de Il Collegio sta registrando un buon successo di ascolti. Le prime due puntate hanno ottenuto circa il 10% di share e i ragazzi del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco sono diventati già molto popolari, soprattutto tra i giovanissimi. I collegiali sono molto seguiti sui social dai loro fan e non è sfuggito un particolare molto importante: da una delle foto postate, Roberta Zacchero e Gianni Musella sembrano essere molto ...

Il Collegio 4 : Entra una Nuova Voppia di fidanzati! Ecco chi sono! : Il Collegio continua ad appassionare molti telespettatori che seguono le avventure scolastiche e non solo dei ragazzi. Essendo adolescenti, i collegiali oltre che a studiare pensano anche alle prime storie d’amore, ed infatti è già nata una coppia, quella formata da Gianni e Roberta. Adesso arriverà un’ altra coppia che entrerà la prossima puntata. Ecco chi sono. Il Collegio 4 in queste prime puntate ha avuto un ottimo successo di ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 ottobre 2019 : Il Collegio record nel trending topic - Titanic fa il doppio di Tweet de “La Strada di Casa 2” : Auditel 29 ottobre 2019: Il Collegio tocca oltre 30.000 Tweet e supera Brescia-Inter Numeri pazzeschi, almeno sui Social, per la prima puntata de “Il Collegio”. Il reality di Rai 2 ...

Il Collegio 4 - è amore tra Roberta Zacchero e Gianni Musella : Sboccia l’amore a Il Collegio 4. Stando a quel che mostrano i social network sarebbe nata una simpatia tra due protagonisti della quarta edizione del docu-reality attualmente in onda su Rai 2. Si tratta di Roberta Zacchero e Gianni Musella. Nelle story dei due infatti appare una foto in cui si tengono per mano con tanto di cuore disegnato e la scritta “Tu insegnami a volare”. Chi sono Roberta Zacchero e Gianni Musella Roberta ...

Il Collegio : È Nata la Prima Coppia. Ecco di Chi Si Tratta! : Il Collegio è iniziato da poco tempo è già abbiamo potuto conoscere i ragazzi che ne fanno parte. Tra i collegiali ci sono quelli più ribelli e quelli più timidi, c’è stato già un abbandono e adesso, come è normale tra adolescenti, è spuntata anche la Prima Coppia. Ecco di chi si tratta. Il Collegio è iniziato solo da pochi giorni, e già i telespettatori di Rai 2 hanno potuto conoscere meglio i ragazzi che ne fanno parte. In questa ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 22 ottobre : vince La strada di casa 2 - partenza record per Il Collegio 4 : Vittoria della fiction ‘La strada di casa 2‘ con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 22 ottobre con 3.821.000 telespettatori (share 16,1%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Atalanta ha ottenuto 3.143.000 telespettatori (share 12.36%). Da segnalare su Rai2 l’ottimo esordio per la quarta stagione de ‘Il ...

Ascolti tv - 'La strada di casa' batte la Champions. Partenza record per 'Il Collegio' su Rai2 : La fiction con Alessio Boni vince ancora una volta il prime time del mercoledì, ma la vera sorpresa è il docu-reality con...