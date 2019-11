Il Collegio 4 anticipazioni | Claudia Dorelfi espulsa? Anche i compagni contro

Il Collegio 4 tra Mondiali di Calcio ’82 - street art e new entry : anticipazioni 5 novembre : Il Collegio 4 continua a mietere successi. Gli ascolti sono altissimi, ancora più delle passate edizioni, e il pubblico è pronto a rimettersi davanti alla tv per un nuovo appuntamento tra nuovi ingressi, l’entusiasmo per i Mondiali di Calcio ’82 e la scoperta della street-art. Si ripartirà proprio da altri momenti clou del 1982, anno in cui l'edizione è ambientata, ma le sorprese non mancheranno. Gli studenti che hanno superato la seconda ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : stasera la terza puntata su Rai 2 : Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di stasera con il docu-reality, ambientato per la quarta edizione nel 1982.

Il Collegio - puntata 5 novembre 2019 : anticipazioni e diretta : Martedì 5 novembre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. Potrete seguire in ...

Il Collegio su Rai 2 la terza puntata il 5 novembre - le anticipazioni : Il Collegio terza puntata 5 novembre, le anticipazioni: tra gita, sfida di calcio e una scelta da compiere L’avventura de Il Collegio prosegue martedì 5 novembre con una nuova puntata in prima serata su Rai 2, gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza all’interno della struttura, dovranno confrontarsi con tante novità. In questa puntata i ragazzi faranno i conti con l’arrivo di nuovi compagni, con ...

Il Collegio 4 - anticipazioni 5 novembre : il Preside organizza una gita scolastica : La terza puntata de 'Il Collegio 4' è prevista per martedì 5 novembre e come al solito andrà in onda su Rai 2 dalle ore 21:20: tutti gli studenti che sono usciti indenni dalla seconda settimana e che hanno superato le temibili 'prove' della puntata precedente, dovranno affrontare una serie di novità molto interessanti. Le anticipazioni della terza puntata Su tutte spicca sicuramente la gita scolastica organizzata dal Preside de 'Il Collegio', ...

Il Collegio 4 - anticipazioni terza puntata : arrivano i fidanzati Andrea e Chiara : Il Collegio 4 trasmetterà la terza puntata martedì 5 novembre su Rai2 e molte sorprese sono in cantiere per gli alunni dell'istituto del Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Nella prossima puntata, infatti, faranno il loro ingresso due nuovi studenti e, per la prima volta nella storia del programma, saranno due fidanzati. Due nuovi arrivi al Collegio 4: spoiler terza puntata All'interno del Collegio 4, i ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : stasera la seconda puntata su Rai 2 : Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di stasera con la quarta edizione del format, ambientata nel 1982.

Gli alunni de Il Collegio 4 alle prese con l’aerobica - l’informatica e un nuovo professore : anticipazioni 29 ottobre : Un vero e proprio boom di ascolti, questo hanno messo insieme gli alunni de Il Collegio 4 insieme ai professori e al cast della nuova edizione. Nonostante la difficile serata del martedì con lo scontro diretto con Alessio Boni e La Strada di Casa 2, e non solo, i partecipanti di questa nuova edizione non solo hanno catapultato il pubblico, per la prima volta, negli anni '80, ma hanno raggiunto quasi i 2,5 milioni di spettatori, superando ...

Il Collegio 4 - anticipazioni e diretta di martedì 29 ottobre 2019 : martedì 29 ottobre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai 2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. Potrete seguire ...

Anticipazioni 'Il Collegio 4' del 29 ottobre : i ragazzi si misureranno con D'Annunzio : Oggi, martedì 29 ottobre, torna alle 21:20 su Rai 2 'Il collegio', il docu-reality della Rai narrato, quest'anno, da Simona Ventura. Lo show, giunto alla sua seconda puntata, ha esordito martedì scorso ottenendo un record di ascolti: ha intrattenuto infatti 2.433.000 di spettatori per uno share del 10,7%. Quella della scorsa settimana è stata la puntata più vista da quando il programma va in onda in Italia. Eccezionali anche i numeri delle ...

Il Collegio 4 - anticipazioni seconda puntata : i collegiali devono recitare una poesia : Il Collegio 4 prosegue con l'avventura dei venti ragazzi, catapultati in una scuola del 1982. Questa sera, martedì 29 ottobre, sarà trasmessa su Rai2 la seconda puntata del docu-reality che vedrà gli alunni cimentarsi in lezioni di informatica senza internet e l'aerobica, icona degli anni '80. Inoltre gli alunni affronteranno una prova su D'Annunzio che, se non superata, comporterà l'eliminazione....Continua a leggere

Il Collegio su Rai 2 la seconda puntata il 29 ottobre - le anticipazioni : Il Collegio seconda puntata 29 ottobre, le anticipazioni: i ragazzi affronteranno la prima lezione di informatica Dopo il grande successo del primo appuntamento, capace di catturare il riscontro del pubblico più giovane spesso lontano dalla tv, torna su Rai 2 martedì 29 ottobre la seconda puntata de Il Collegio. I ragazzi che sono sopravvissuti alla prima settimana senza farsi espellere, proseguono l’avventura della scuola del 1982 sempre ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : stasera la prima puntata su Rai 2. Ecco tutte le novità : Scopriamo tutte le novità e cosa succederà nel primo appuntamento con il programma, stavolta ambientato nel 1982.

Il Collegio dal 22 ottobre la nuova edizione su Rai 2 - le anticipazioni : Il Collegio su Rai 2 la nuova edizione dal 22 ottobre ambientata nel 1982 Simona Ventura la voce che accompagnerà le puntate Riparte l’avventura de Il Collegio. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma realizzato da Magnolia – Banijay Group, lascia gli anni ’60 e un certo tipo di scuola e vola negli anni ’80, nello specifico nel 1982 ...