Il cocktail al cioccolato di Flavio Angiolillo

Fonte : vanityfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Perugina Nero lancia il «Programma Nero», una serie di masterclass in video-pillole dedicata alper imparare a degustarlo e usarlo nel mondo migliore, a volte attraverso accostamenti inaspettati. approfondisce la degustazione del cibo degli dei con ingredienti a volte anche in aspettati. Per esempio in un. Così il Maestro della Scuola delPerugina Alberto Farinelli è stato a Milano da, barman tra i più famosi in Italia (e proprietario dibar altrettanto famosi, dal Mag Cafè al 1930), per studiare le ricetta mixologist perfetta per dare risalto al gusto puro e intenso delle tavolette Perugina Nero. IlaldiIlaldiIlaldiIlaldiIl percorso di rilancio di ...

crodinox : RT @CSmeraldaOff: Martini al cioccolato. La dolcezza del cioccolato, unito alla forza del Martini. #cioccolato #CostaSmeralda #Martini #Eme… -