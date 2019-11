Il capo ultrà che inneggia Hitler bandito dallo stadio di Verona fino al 2030

Balotelli - aperta inchiesta per discriminazione razziale. Stadio vietato al capo ultrà del Verona sino al 2030 : Continua il caso Balotelli, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. E' stata aperta un'inchiesta per discriminazione razziale in violazione della legge Mancino....

Curva del Verona chiusa per un turno. E la società vieta lo stadio al capo ultrà per 11 anni : In una nota ufficiale la società gialloblù comunica la misura interdittiva a seguito delle dichiarazioni dell’ultrà giudicate «gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del nostro club».

Hellas Verona - interdizione per il capo ultrà Castellini fino a giugno 2030. Aveva offeso pubblicamente Balotelli : “Non è 100% italiano” : Fuori dallo stadio ed escluso dalle attività legate alla società fino al 30 giugno 2030. L’Hellas Verona, con una nota, ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti di Luca Castellini, il capo ultrà che lunedì Aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti di Mario Balotelli dopo l’episodio di razzismo avvenuto nel corso del match di campionato Hellas-Brescia. “Hellas Verona FC – si legge sul sito ...

Razzismo - Il Giornale sul capo ultrà del Verona : «le idee di Luca Castellini sono quelle di tanti» : Anche Il Giornale ovviamente dedica una pagina al Razzismo e alla vicenda Balotelli. Parte dalle indecenti parole del capo ultras del Verona. Il giorno dopo (ieri): derby delle dichiarazioni, tale Luca Castellini, «capotifoso dell’Hellas Verona» nonché «coordinatore per il nord Italia di Forza Nuova», rivendica la legittimità dei buuu. «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Sotto la ...

Cori razzisti a Balotelli - il Verona collabora con la Procura : daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini : Il Verona è pronto a collaborare con la Procura in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli: pronta l’identificazione dei colpevoli e il daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini Il caso Balotelli tiene ancora banco nelle cronache sportive italiane. I Cori razzisti rivolti al giocatore in Verona-Brescia hanno riportato sotto i riflettori la piaga del razzismo nel calcio italiano, con l’aggravante delle dichiarazioni del ...

Notizie del giorno – Le parole shock del capo ultrà del Verona contro Balotelli - Gourcuff torna in Serie A : LE parole DEL capo ULTRA’ DEL Verona contro Balotelli – “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la ...

capo Ultras Verona da Balotelli piazzata - non sarà mai vero italiano : "Viene dato per scontato che ci siano stati attacchi razzisti ma come successe ai tempi del Milan, abbiamo battuto le mani a Mario. I...