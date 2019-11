Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Grazie all’invenzione di Alaina Gassler, 14enne di West Grove, in Pennsylvania, icreati dalla carrozzeria dell’auto potrebbero non essere più un. La ragazza ha installato una webcam sulla parte di carrozzeria che a volte non ci permette di vedere ciò che succede fuori dalla vettura mentre guidiamo. Ciò che viene registrato dalla telecamera, poi, viene proiettato sulla parte interna del montante. Gassler, grazie al suo progetto, ha vinto il Samueli Foundation Prize (25mila dollari). L'articolo Iinunlada14enne (con la quale ha vinto 22mila euro) proviene da Il Fatto Quotidiano.

LaStampa : Alaina Gassler è una studentessa di 14 anni di West Grove, in Pennsylvania e grazie a questa sua invenzione ha vint… - Noovyis : (I punti ciechi in macchina sono un problema? Ecco la soluzione geniale adottata da questa 14enne (con la quale ha… - TutteLeNotizie : I punti ciechi in macchina sono un problema? Ecco la soluzione geniale adottata da questa… -