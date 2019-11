I migliori profumi da uomo e da donna per piacersi al primo appuntamento

Fonte : gqitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) «Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente non c'è modo di opporvisi», scriveva Patrick Süskind nel suo libro Il Profumo. Ed è proprio un "semplice" profumo, spesso, a far scattare un'attrazione reciproca tra une una. Lo dice anche la ricerca svolta dall'app di slow dating Once, che si è domandato quali specifiche note siano più attraenti rispetta ad altre. In vetta alla classifica ci sono la pungente rosa, l'avvolgente vaniglia e il balsamico mughetto per ...

WeAreBlogIta : I Migliori Siti per Acquistare Profumi Online - - glamouritalia : Se la tua nuova eau de parfum fosse un profumo per capelli? - Baldo20012010 : @JuveClubLomagna @Scuilibrato Si oggi si va di grillo, profumi inebrianti e corposità. Questo è uno dei migliori in… -