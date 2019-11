Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Per aiutare i soccorsi durante i disastrosichecolpito laattraverso la fondazione All Within My Hands, che durante il 2019 ha partecipato attivamente in campagne di beneficenza anche nel corso del tour mondiale. L'annuncio è stato dato dai Four Horsemen sui social: Purtroppo, per il terzo anno consecutivo, alcune comunità dello stato dellache per noi sono una seconda casa stanno di nuovo vivendo la tragedia degli. La All Within My Hands Foundation intende offrire supporto alle persone colpite dal disastro nellasettentrionale e meridionale donando 100000per l'assistenza in soccorso, 50000al Resilience Fund della contea di Sonoma e 50000al fondo Wildfire Relief. Entrambe le organizzazioni si occupano di soccorso a lungo termine, aiutando i residenti a ...

OptiMagazine : I @Metallica hanno donato 200000 dollari per gli incendi in California - GianniPetta : @Wehewu_el49 Terribile. Hanno fatto una fine i Metallica che non so come descrivere - kylolena : @mcbeatIes Poi ovviamente c'è la musica MUSICA dai pink Floyd, Metallica, scorpions, iron maiden ma quelle band han… -