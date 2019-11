I blazer con stampa floreale | come si portano questo autunno

Fonte : gqitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Ilconnon è più un capo d'abbigliamento relegato al guardaroba femminile. O meglio, non lo è mai stato. I broccati floreali infatti, preziosi tessuti utilizzati sia per l'abbigliamento che per la decorazione, sin dal Medioevo erano sfoggiati dalla classe nobile e reale senza distinzioni di genere: le uniche distinzioni erano quelle di classe. Oggi i confini tra maschile e femminile nella moda sono sempre più sfocati, e non esistono più colori o fantasie vietati - in maniera implicita, ovviamente - agli uomini. Chiunque può indossare completi formali in tonalità pastello, ad esempio, o persino la gonna. Quindi, perché non osare con uncon, per ravvivare le giornate autunnali sempre più grigie? A portarlo fieramente sul red carpet,week-end, anche il cantante Donald Glover, in ...

