Huawei | per William Xu | continuerà a crescere nonostante gli ostacoli del governo USA

Tempistiche aggiornate per EMUI 10 su oltre 30 Huawei e Honor il 5 novembre : nuova lista : Ci sono nuove informazioni interessanti ed aggiornate da prendere in considerazione a partire da oggi 5 novembre, per tutti coloro che nel corso delle prossime settimane (o mesi) riceveranno l'aggiornamento con EMUI 10 a bordo del proprio dispositivo Huawei e Honor. Il produttore, infatti, in queste ore ha diramato una nuova roadmap che dovremo analizzare con grande attenzione, in modo da individuare importanti differenze rispetto a quanto ...

Ammesso ufficialmente un problema per Huawei P20 Pro sullo sblocco del display : unica soluzione : Da alcune settimane a questa parte sta crescendo il numero di segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato problemi con lo sblocco del display tramite il proprio Huawei P20 Pro, almeno stando a quanto trapelato di recente all'interno di community tematiche. Fondamentalmente, tutto è incentrato sulla normale procedura che si segue in questi casi, spesso e volentieri impossibile nonostante i vari tentativi degli utenti. Considerando che ...

Spegnimenti improvvisi per Huawei P20 Lite e batteria che fa i capricci : chiarimenti sulla garanzia : Sta facendo discutere in questo periodo la batteria di uno smartphone assai diffuso in Italia, come il cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device è stato lanciato sul mercato un anno e mezzo fa, dettaglio cruciale, questo, per portare avanti il discorso inerente alcuni bug segnalati anche dal pubblico italiano. Oggi 3 novembre, infatti, tutto ruota attorno agli Spegnimenti improvvisi dello smartphone, riportati anche dai possessori di un Huawei P10 ...

Spinta improvvisa per Huawei P30 e Galaxy S10e su MediaWorld : il 3 novembre super promozioni : Grossissima opportunità quella che si è venuta a creare oggi 3 novembre all'interno dello store online di MediaWorld, dedicata a tutti coloro che sono alla ricerca di un Huawei P30 o di un Samsung Galaxy S10e a prezzo più basso rispetto al solito. Nel dettaglio, la nota catena ha deciso di ravvivare questa domenica proponendo due smartphone apprezzati dal pubblico italiano a prezzo aggressivo, dopo aver fornito nei giorni scorsi le informazioni ...

EMUI 10 in beta su Huawei P Smart 2019 : il momento clou sta per arrivare : Avete un Huawei P Smart 2019? Sareste allora contenti di sapere che per il vostro dispositivo è stata appena rilasciata la beta di EMUI 10 con Android 10 a partire dal territorio tedesco. Come riportato da 'Huaweiblog.de', per scaricarla non dovrete fare altro che accedere al programma beta, ed installare a bordo, se non l'avete già fatto, l'ultimo firmware disponibile, ovvero il pacchetto 'POT-LX1 9.1.0.279(C432E8R1P12)', oltre che a possedere ...

Il rilancio di Vodafone a novembre per Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : nuovi prezzi a rate : Bisogna soffermarsi assolutamente sulle offerte Vodafone per l'acquisto a rate di nuovi smartphone, considerando il fatto che l'operatore consente di acquistare modelli come i vari Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. Dopo il punto della situazione riguardante la compagnia telefonica condiviso qualche settimana fa sulle nostre pagine, dunque, è importante comprendere l'approccio avuto dall'operatore a novembre per tutti coloro che intendono ...

C’è ancora vita per Huawei Mate 10 Lite : presto in Italia l’aggiornamento B345 : Arrivano una volta per tutte indicazioni interessanti ed incoraggianti per i tanti utenti che sono in possesso di un Huawei Mate 10 Lite, se pensiamo al fatto che lo smartphone Android in queste ore sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento. Premesso che il device sia rimasto fuori da ogni discorso inerente le nuove versioni di EMUI, come avrete notato anche attraverso un nostro approfondimento che risale allo scorcio iniziale di ottobre, ...

Occasioni volanti con le offerte Amazon per Huawei P30 e Galaxy S10 oggi 1 novembre : Non potevano certo mancare oggi 1 novembre alcune offerte Amazon molto interessanti per festeggiare un'importante ricorrenza in Italia, in riferimento ad esempio a due top di gamma come i vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. Dopo avervi parlato di un buono sconto concepito dallo stesso store, stando al nostro articolo pubblicato pochi giorni fa, questo venerdì possiamo focalizzarci su alcuni modelli specifici caratterizzati dalla prospettiva ...

Stupisce la beta EMUI 10 per Huawei P30 Lite il 1 novembre in Italia - dettagli pacchetto : Gran bel modo di iniziare il mese di novembre con la beta EMUI 10 per Huawei P30 Lite appena resa disponibile per il download in Italia. Da qualche ora, infatti, il corposo firmware ha cominciato ad essere notificato agli utenti che hanno deciso di partecipare alla fase di testing dell'aggiornamento software, attraverso opportuno alert via OTA. La distribuzione, in realtà, Stupisce e non poco e per un semplice motivo. Solo lo scorso 29 ...

Huawei Mate 30 Pro è lo smartphone tecnicamente perfetto - ma senza servizi Google : Huawei Mate 30 Pro è il successore del Mate 20 Pro. tecnicamente è uno dei migliori smartphone di quest’anno, soprattutto per la qualità fotografica. Purtroppo, per via del bando statunitense, arriva in Europa senza servizi Google. Questa mancanza rappresenta senza dubbio una barriera importante, che rende di fatto questo prodotto consigliabile solo agli appassionati geek che sanno usare gli APK e i trucchi per evitare di penalizzare ...

Diffusi problemi per smartphone Huawei su HiSuite : soluzione per riconoscimento dal PC : Ci sono alcuni problemi segnalati dagli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, in riferimento al servizio HiSuite. Nello specifico, dopo il recente aggiornamento proprio di HiSuite, ci sono segnalazioni sul fatto che ora il PC non riconosca lo smartphone. Insomma, collegamento complicato e questione da risolvere nel più breve tempo possibile, fermo restando che in un contesto simile può essere possibile scaricare più in fretta pacchetti ...

Questo render del MediaPad M7 prova che Huawei ha grandi progetti per il nuovo tablet : Il nuovo MediaPad M7 (forse MatePad Pro) di Huawei si mostra con Questo nuovo render ufficiale L'articolo Questo render del MediaPad M7 prova che Huawei ha grandi progetti per il nuovo tablet proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20 - P30 e P Smart 2019 : Huawei rende disponibile la beta pubblica della EMUI 10 per i modelli Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 Lite, Nova 5T, P Smart 2019 e altri L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20, P30 e P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...