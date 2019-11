Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 5 novembre 2019) Il ministro dell’Economia in audizione sul dl fisco collegato alla manovra ha ricordato che per gli esercenti dal primo luglio ci sarà anche un credito d’imposta «per attenuare i costi sostenuti a fronte dei pagamenti elettronici»

fisco24_info : Gualtieri: lavoriamo a protocollo per calo commissioni: Il ministro dell'Economia in audizione sul dl fisco collega…