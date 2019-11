Gravina: "Mi auguro Balotelli azzurro"

"Mici sia in tempi rapidi una partecipazione in Nazionale di Mario: sarebbe un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di di scoraggiare l'avversario facendo espressioni di quel tipo". Lo auspica il presidente della Figc Gabriele, dopo gli ululati di Verona contro l'attaccante del Brescia. "Sul tema del razzismo c'è piena sintonia col ministro Spadafora". E' la sintesi della lettera che il numero 1 del calcio italiano ha inviato al ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.(Di martedì 5 novembre 2019)