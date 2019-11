Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) "La valutazione spetta al ct Mancini, io mi auguro ci sia in tempi rapidi una partecipazione attiva nel gruppo Nazionale di Marioun messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l'avversario facendo espressioni di quel tipo". E' il messaggio politico del presidente della Federcalcio Gabrielenel giorno delle sentenze del giudice sportivo sui casi di razzismo dell'ultima giornata di Serie A, su tutte il caso. Una replica indiretta anche a quanti in guesti giorni, o in passato, hanno negato l'importanza del caso, o minimizzato, o fatto distinguo non graditi. E a chi, come gli ultra' in passato o il veronese Castellini, si dice convinto che "non e' completamente italiano", il n.1 del calcio italiano risponde oggi in modo netto: "Marioe' italiano, io sto con lui tutta la vita: ha dimostrato di avere una ...

ilfogliettone : Gravina 'convoca' Balotelli, azzurro sarebbe segnale - -