Grancio | indagini NOE confermano che igiene urbana è fuori da legalità

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – “L’indagine dei Carabinieri del NOE, coordinata dalla Procura di Roma, conferma che la gestione dell’a Roma avviene al didelle regole della legge e rischia di mettere a rischio la salute dei cittadini. La permanenza di ingenti quantità di rifiuti a terra, anche a ridosso di attività sensibili come scuole ed ospedali, configura il reato di stoccaggio non autorizzato di rifiuti, reato con ogni evidenza reiterato da mesi sul territorio della Capitale.” E quanto dichiara Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina e membro del coordinamento nazionale di Democrazia e Autonomia (demA), appresa la notizia del deferimento all’autorità giudiziaria di alcuni dirigenti di AMA, responsabili dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani. “E’ quanto hanno sostenuto fin dall’anno scorso – prosegue la consigliera – decine di associazioni e comitati civici ...