Governo | Zingaretti | ‘troppi litigi | da nemici non si governa’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme daperché altrimenti c’è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del governo e su questo non siamo disponibili”, sottolinea. “Gli italiani giudicheranno chi preferisce lavorare per cambiare l’Italia e chi preferisce lavorare per raccattare qualche voto in più per il suo partitino”. L'articolo, ‘troppi, danon si governa’** CalcioWeb.

msgelmini : I 5 stelle volevano chiudere #Ilva e ci stanno riuscendo, con la complicità di Renzi e Zingaretti. Conte e Patuanel… - matteosalvinimi : #Salvini: nessun accordo o trucchetto con Di Maio e Zingaretti. Basta. L’unico accordo è con gli italiani che con i… - lumorisi : ++ ?? LEGA-BOOM, IL CAPITANO VOLA! PD E 5 STELLE SEMPRE PEGGIO ++ Schizza verso l’alto la fiducia in Salvini: +5%. C… -