Governo | Zingaretti | ‘no ipocrisie | va costruita alternativa a destra’

Governo : Zingaretti - ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da lui’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Quella riunione del Cdm la presiedeva Salvini, o sbaglio? L’accusa di conflitto d’interessi viene da Salvini, mi diverte che accusa un altro di un atto che ha compiuto lui. Sono proprio quelle furbizie di cui faremo volentieri a meno. Poteva dirlo allora”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché altrimenti ...

Governo : Zingaretti - ‘Pd ci sta solo se cambia e migliora Paese’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io ho detto in maniera molto esplicita: il Pd non sta al Governo per occupare le poltrone dei ministeri o fare le nomine degli enti, tante, che verranno. Il Pd sta al Governo se cambia e migliora l’Italia. Se queste condizioni vengono meno, è chiaro che viene meno anche il motivo per cui stiamo dentro questo Governo”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché ...

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel Governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al

Ex Ilva : Zingaretti - ‘Governo dia seguito a impegni richiesti da Pd’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla vicenda ex Ilva il Governo deve dare immediatamente seguito agli impegni richiesti dal Pd con il voto in Parlamento su un ordine del giorno che chiedeva di garantire in tempi rapidi e con ogni mezzo, anche legislativo, la permanenza dell’attività produttiva siderurgica a Taranto e la completa realizzazione del piano di risanamento ambientale”. Lo dice in una nota il segretario Pd ...

Governo - Zingaretti : “Logoramento continuo da Renzi? Manovra va difesa insieme. Luogo di dibattito è il Parlamento” : Prima gli attriti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi l’emendamento annunciato su Quota 100 e gli attacchi su plastic tax e l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi lancia l’assalto pure sul cuneo fiscale, riforma voluta dal Pd, con un emendamento in preparazione per far slittare dal 1 luglio al 1 ottobre il taglio per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Una mossa ...

Governo - Zingaretti : "Stop furbizieO regaliamo l'Italia alle destre" : "Stop a furbizie, ipocrisie e sgambetti". Il Governo va avanti "solo con il gioco di squadra", o meglio "solo condividendo questo spirito e' utile andare avanti". E' il messaggio che il segretario del Pd Nicola Zingaretti rivolge agli alleati di Governo avvitati in una perenne polemica sulla manovra economica. Segui su affaritaliani.it

Governo : Salvini - ‘si pestano come fabbri - Zingaretti? Sparito’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Al Governo ormai si pestano come fabbri, Renzi contro Conte, Conte contro Di Maio, Di Maio contro tutto il mondo… Notizie di Zingaretti non ce ne sono, è sparito, l’hanno visto con gli orsi qui in Trentino. Avete fatto nascere un Governo contro il popolo, contro il buonsenso, contro la democrazia e il rispetto della volontà popolare? Adesso dimostrate cosa sapete fare. Ma se gli italiani ...

Zingaretti : Pd difende Governo. Altri? : 22.34 "Toc toc, c'è qualche altro leader che sostiene e ha voluto questo governo e lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?". Così il segretario del Pd Zingaretti. "Dopo mesi di chiacchiere e bugie sono state rimesse al centro le politiche per la sicurezza" mentre "gli operatori della sicurezza neanche venivano ricevuti da Salvini.Dopo le bugie sui flussi migratori svelate dal ministro Lamorgese, inizia un nuovo tormentone. La ...

Nicola Zingaretti : "Toc toc...c'è qualcuno che difende questo Governo?" : “Toc toc... c’è qualche altro leader che sostiene e che ha voluto questo Governo, che lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?” Nicola Zingaretti interviene con un post su Facebook. Lo fa per elencare i risultati ottenuti dal governo e si chiede se, oltre a lui, ci siano altri vertici dei partiti di maggioranza che vogliano spendersi per difendere l’operato dell’attuale esecutivo.“Dopo mesi ...

Governo al bivio - Zingaretti : "Non possiamo governare insieme da avversari" : Partito Democratico e Movimento 5 stelle vedono il loro momento più difficile. Lo certifica lo stesso segretario dem che...

Di Maio gela Zingaretti : "Con il Pd non c’è spazio per alleanze strutturali" (ma il Governo non si discute) : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi al Senato ha riferito sull’operazione militare turca nel nord della Siria contro i curdi. Il capo politico del M5s ha parlato del "massimo impegno" dell'Italia "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha rivendicato anche il lavoro della diplomazia italiana in sede Ue e ha risposto ai senatori su cosa ...

Verso una nuova crisi di Governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.